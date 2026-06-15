Tras un domingo de dolor y varias muertes en rutas de Neuquén como de Río Negro, se han conocido más detalles del accidente ocurrido en Tratayén, en la zona de Vaca Muerta en Ruta 7. El accidente fatal involucró tres vehículos y ocurrió durante las primeras horas de la jornada.

Impactaron una camioneta de una empresa de servicios, un camión y una combi de transporte de pasajeros. En el lugar perdió la vida el conductor de la camioneta de la empresa.

En tanto, el chofer del camión fue trasladado al hospital de Añelo y dos ocupantes del transporte de pasajeros fueron derivados al hospital de San Patricio del Chañar con distintas lesiones.

Cómo fue el accidente y quién era la víctima

Posteriormente se conoció que, de acuerdo al informe preliminar de autopsia que recibió la fiscal del caso Eugenia Titanti del Cuerpo Médico Forense, la víctima falleció como consecuencia de múltiples traumatismos.

El conductor fallecido fue identificado como Purrán Francisco Andrés, de 40 años.

Se había detallado que tras la colisión inicial, el camión quedó atravesado sobre la calzada y posteriormente fue impactado por la unidad de transporte de pasajeros.

El camión logró ser retirado pasado el mediodía, generando grandes filas y demoras para quienes necesitaban ir hacia Añelo, generando caos en la ruta principal para la actividad hidrocarburífera.