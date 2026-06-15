Tres personas murieron este domingo en distintos siniestros viales ocurridos en rutas de Neuquén y Río Negro. Los hechos se registraron en Vaca Muerta, Villa Regina y Campo Grande, y dejaron además varios heridos.

El primero de los siniestros ocurrió durante las primeras horas del día sobre la Ruta Provincial 7, en la zona de Tratayén, en pleno corazón de Vaca Muerta. Por causas que aún son investigadas, estuvieron involucrados un camión, una camioneta perteneciente a una empresa de servicios y una unidad de transporte de pasajeros. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la camioneta de la empresa falleció en el lugar. Según la información preliminar, tras la colisión inicial el camión quedó atravesado sobre la calzada y posteriormente fue impactado por la unidad de transporte de pasajeros. Además de la víctima fatal, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud de Añelo y San Patricio del Chañar.

Horas más tarde, otro hecho fatal se produjo sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kartódromo, en el tramo que conecta Villa Regina con Godoy. En ese caso, un hombre mayor de 70 años murió luego de quedar atrapado dentro de un automóvil que fue consumido por las llamas. De acuerdo con los primeros datos, el conductor habría perdido el control del vehículo, rozó el guardarraíl y posteriormente se inició un incendio. La situación se agravó en cuestión de segundos. La víctima no logró salir del habitáculo y falleció antes de la llegada de los equipos de emergencia. Fuentes policiales indicaron que se trataba de un vecino de Villa Regina.

El tercer hecho fatal de la jornada se registró durante la tarde sobre la Ruta Provincial 69, en el tramo que conecta Villa Manzano con San Isidro, dentro de la jurisdicción de Campo Grande. Según la información preliminar, una motocicleta y una camioneta utilizada para transporte de pasajeros colisionaron por motivos que todavía son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, el motociclista murió en el lugar, mientras que las autoridades continuaban trabajando para determinar la mecánica del siniestro.

Los tres hechos ocurrieron en diferentes puntos de la región y son investigados por las autoridades correspondientes. Durante varias horas, las rutas afectadas registraron restricciones y cortes de tránsito debido a las tareas de peritaje y remoción de los vehículos involucrados. En tanto, los siniestros dejaron como saldo una de las jornadas más trágicas de las últimas semanas en las rutas de Neuquén y Río Negro, con tres víctimas fatales en menos de un día.