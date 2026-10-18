Quién era la joven árbitra que murió en un siniestro vial en Fernández Oro cuando iba a dirigir

La muerte de una joven árbitra de fútbol conmocionó este sábado al ámbito deportivo del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. El siniestro vial ocurrió en Fernández Oro, cuando circulaba en motocicleta rumbo a una jornada del torneo amateur 300 For Ever. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30 en la intersección de las calles Juan Reggioni y Mitre. Según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la motocicleta habría impactado contra un poste de luz. En principio, no habría intervenido otro vehículo.

El lugar donde ocurrió el impacto que le costó la vida a la joven árbitra - Foto: Inforo

Quién era la joven árbitra que falleció en el siniestro vial de Fernández Oro

La víctima fue identificada como Yasmín Zurita, una joven de 24 años que formaba parte de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF) y que desarrollaba su actividad en el arbitraje regional. Zurita integraba la APAF, una institución dedicada a la formación y al desarrollo de árbitros de fútbol en Río Negro y Neuquén.

Su fallecimiento generó numerosas muestras de dolor entre compañeros y compañeras de la actividad, con quienes compartía su vocación por el arbitraje. La joven se dirigía a cumplir con su tarea en el torneo amateur 300 Forever cuando ocurrió la tragedia. La noticia golpeó de lleno a la organización y a la comunidad deportiva que la conocía.

Tras conocerse su muerte, desde la APAF difundieron un mensaje de despedida y acompañamiento a sus seres queridos.

“Hoy la familia arbitral está de luto. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Yasmín Zurita, compañera y árbitra, quien hoy perdió la vida en un accidente de tránsito”, expresaron desde la institución a través de las redes sociales.

En el mismo comunicado, la entidad manifestó su acompañamiento a los familiares y a quienes compartieron con ella su trayectoria en el arbitraje.

“Desde nuestra comunidad arbitral abrazamos a su familia con profundo respeto y cariño”, señalaron.

El mensaje concluyó con una despedida: “Que descanse en paz, Yasmín. Tu paso por el arbitraje y el recuerdo de quienes te conocieron permanecerán entre nosotros. Hasta siempre, volá alto”.

Suspendieron la fecha del torneo 300 Forever

La muerte de la árbitra también tuvo consecuencias inmediatas en la actividad deportiva regional. La organización del torneo 300 Forever resolvió suspender toda la fecha prevista para este sábado en señal de duelo.

La decisión fue acompañada por expresiones de condolencias para la familia, los amigos de Yasmín y la comunidad arbitral.

La suspensión reflejó el impacto de la noticia entre quienes compartían con la joven las jornadas de fútbol amateur y su trabajo dentro de las canchas.

Cómo fue el accidente en Fernández Oro

El siniestro ocurrió después del mediodía en la esquina de Juan Reggioni y Mitre, en Fernández Oro. De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal (MPF), la joven circulaba en motocicleta y habría impactado contra un poste de luz.

En principio, no habría participado otro vehículo en el hecho. Sin embargo, las circunstancias que derivaron en el accidente aún deben ser esclarecidas.

En el lugar trabajaron efectivos del Gabinete de Criminalística y personal de Salud Pública. Además, se incorporan testimonios para reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Estado de la investigación

La investigación continúa para determinar cómo se produjo el siniestro vial. Por el momento, la información difundida señala que la motocicleta impactó contra un poste de luz y que no habría intervenido otro vehículo. Fuentes policiales consultadas por Mejor Informado informaron que no podían brindar información sobre lo ocurrido.

Los peritajes y los testimonios reunidos serán relevantes para establecer las circunstancias del hecho. La muerte de Yasmín Zurita deja de luto a la comunidad arbitral y al deporte regional, que este sábado despidió a una joven que se dirigía a la cancha para continuar con una actividad que formaba parte de su vida.