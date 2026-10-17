Un control policial en Catriel dejó al descubierto una moto Honda XR 190L que tenía pedido de secuestro por robo desde febrero de 2025 en el barrio Confluencia de Neuquén. El conductor, de 25 años, no tenía la documentación del rodado y terminó imputado por encubrimiento, después de que los efectivos comprobaran que la moto era buscada por la Policía de Neuquén.

El procedimiento se produjo el jueves por la noche, cuando integrantes de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) realizaban tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad. Eran las 21.26 cuando los uniformados interceptaron la moto en la esquina de Pampa y René Favaloro para identificar a quien la conducía.

Lo que parecía un control de rutina empezó a complicarse cuando el joven de 25 años que conducía no pudo presentar la documentación correspondiente del vehículo. La irregularidad llevó a los efectivos a consultar los datos de la moto en el sistema informático, una verificación que terminó revelando un antecedente mucho más comprometedor que la falta de los papeles.

En cuestión de minutos, los policías comprobaron que la Honda tenía un pedido de secuestro activo por robo. El requerimiento había sido emitido por la Comisaría 19° de Neuquén y databa del 5 de febrero de 2025. Es decir, el rodado circulaba en Catriel más de un año después de que quedara registrado como buscado por la Justicia.

Con esa información confirmada, los efectivos secuestraron la motocicleta y trasladaron al conductor a la Unidad 9°. Allí quedó formalmente imputado por encubrimiento, mientras se iniciaban las actuaciones judiciales para establecer las circunstancias del caso.

La Fiscalía de turno tomó intervención y ordenó las diligencias correspondientes. Mientras avanza la investigación, el procedimiento dejó al descubierto cómo un control preventivo en las calles de Catriel permitió detectar un vehículo que era requerido por la Policía de otra provincia.