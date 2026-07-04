Un siniestro vial se registró este viernes sobre la Ruta Provincial 17, a la altura del Dique Portezuelo, cuando una camioneta colisionó con un caballo que estaba sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió importantes daños materiales. Hasta el momento las autoridades no informaron oficialmente si hubo personas heridas, mientras continúa el operativo preventivo en el sector.

Personal de emergencia trabaja en la zona para garantizar la seguridad vial y asistir a los involucrados. Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal desplegado sobre la ruta.

El impacto ocurrió en uno de los corredores más transitados hacia Vaca Muerta

La Ruta Provincial 17 conecta distintas localidades del centro de Neuquén con el área de Vaca Muerta, por lo que diariamente registra un intenso movimiento de camionetas, camiones y transporte de trabajadores petroleros.

La presencia de animales sueltos representa uno de los riesgos habituales para quienes circulan por este corredor, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana, cuando la visibilidad disminuye.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Por el momento, la información oficial indica que:

Una camioneta chocó contra un caballo.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 17, a la altura del Dique Portezuelo.

Se registraron daños materiales .

. No existe confirmación oficial de personas lesionadas.

El tránsito permanece habilitado, aunque con circulación preventiva.

Las causas que permitieron que el animal permaneciera sobre la calzada aún no fueron informadas.

Cómo afecta a quienes circulan por la Ruta 17

Las autoridades recomendaron reducir la velocidad y mantener distancia de frenado al atravesar el sector del siniestro.

También solicitaron obedecer las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, ya que podrían registrarse demoras mientras finalizan las tareas de asistencia y limpieza de la calzada.

Un problema recurrente en las rutas neuquinas

La presencia de animales sueltos continúa siendo una de las causas de riesgo en varias rutas provinciales de Neuquén.

En los últimos meses, la Ruta Provincial 17, especialmente en el sector del Dique Portezuelo, fue escenario de distintos siniestros viales que involucraron vehículos particulares y de empresas vinculadas a la actividad petrolera.

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una proporción importante de los siniestros fatales del país ocurre sobre rutas, donde las colisiones representan el tipo de incidente más frecuente.