Este martes se confirmó el fallecimiento del hombre que pasó 9 días hospitalizado luego de recibir un disparo en la cabeza y chocar contra una pared mientras iba en su camioneta Hilux.

Por la causa hay un detenido al cual ya le han formulado cargos, además de elementos secuestrados como indumentaria y armas. En la camioneta de la víctima también habían hallado dinero y droga.

El joven fallecido, identificado como Mariano Rivera de 31 años, había pasado más de una semana hospitalizado en el Hospital Castro Rendón en terapia intensiva.

El proyectil quedó alojado en la región parietal derecha por lo que se encontraba en un delicado estado del cual no logró recuperarse.

La investigación también arrojó que Rivera tenía antecedentes, por lo cual las primeras hipótesis de las autoridades apuntaron a una posible disputa narco y a un ataque que se desató luego de una discusión.

El único detenido fue imputado hace algunos días por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, acusado de disparar al menos tres veces contra una camioneta en movimiento y herir de gravedad a otro hombre en la cabeza.

El juez de garantías Luis Giorgetti habilitó la investigación por cuatro meses y dispuso que el imputado permanezca durante dos meses bajo prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico y una consigna policial permanente hasta que la tobillera esté instalada y en funcionamiento.

Sin embargo, el arma que habría sido utilizada en el ataque todavía no fue encontrada, de acuerdo con la información expuesta por el Ministerio Público Fiscal a Mejor Informado.

Aunque la calificación fue tentativa de homicidio, tras conocer el deceso del joven el Ministerio Público Fiscal deberá analizar si se realiza una nueva audiencia de reformulación.