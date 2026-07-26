Este sábado por la noche falleció un joven que circulaba en bicicleta por Ruta 7, entre Neuquén y Centenario, tras ser atropellado por una camioneta Ford Territory. Ocurrió cerca de las 19:10, a la altura de la estación de servicio Puma,

Allí una camioneta Ford Territory blanca, que era conducida por un hombre, embistió a un ciclista que transitaba por la Ruta Provincial 7. De acuerdo con la información policial, el impacto se produjo con el frente y parte del lateral derecho del vehículo.

Tras la colisión, el ciclista quedó tendido en el lugar. La camioneta detuvo su marcha 50 metros más adelante.Los profesionales de salud constataron el fallecimiento del ciclista en el lugar de la colisión.

Quién era la víctima

Con el pasar de las horas se conoció que la víctima fatal fue identificada como Zacarías Noguera, un joven de 20 años, oriundo de Posadas, Misiones. Según las primeras informaciones, regresaba en su bicicleta desde su trabajo en el predio La Sarita Polo Club, ubicado sobre calle Rural 4 y Ruta Vieja.

Según comentaron compañeros de la víctima, el joven era padre de un niño y actualmente se manejaba en bicicleta porque se le había roto su moto.

El conductor de la camioneta, de 50 años, se encontraba en shock tras el siniestro y el resultado del test de alcoholemia le dio negativo.. Posteriormente fue trasladado al destacamento de Villa Obrera, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Autopsia y análisis de cámaras

Según se adelantó, una cámara de seguridad de una empresa era analizada ya que había registrado el momento del impacto. Además se procedió al retiro del cuerpo y traslado para la autopsia, ordenada por la Fiscalía de Homicidios.

En el lugar trabajó personal de Accidentología Vial, que realizó las pericias para establecer con precisión la mecánica del siniestro. La camioneta presentaba importantes daños en el frente y el lateral derecho, mientras que la bicicleta quedó destruida, con el asiento desprendido a causa del impacto.