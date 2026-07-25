Un colectivo de turismo y una camioneta tipo Traffic protagonizaron un fuerte choque frontal este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de San Carlos de Bariloche. El impacto ocurrió alrededor de las 10, a unos cinco kilómetros del acceso al Cerro Tronador, en la zona del Lago Guillelmo.

La violencia del choque movilizó al personal del destacamento de Mascardi, efectivos de la Policía Caminera y equipos de emergencia. En un primer momento también se alertó al Hospital Zonal ante la posibilidad de que hubiera personas lesionadas. Sin embargo, tras la asistencia en el lugar se confirmó que ninguno de los ocupantes sufrió heridas.

La nieve volvió a complicar la circulación en la Ruta 40

Las primeras evaluaciones indicaron que las condiciones de la calzada habrían influido en el siniestro. El sector presenta acumulación de nieve y formación de hielo como consecuencia de las nevadas registradas durante los últimos días, una situación que reduce la adherencia y obliga a extremar las precauciones al volante.

La Ruta Nacional 40 atraviesa uno de los corredores turísticos más importantes de la región cordillerana y, durante la temporada invernal, concentra un importante movimiento de visitantes y residentes.

Vialidad trabajó para liberar el tránsito

Luego del choque, personal de Vialidad Nacional realizó las tareas para retirar los vehículos involucrados y normalizar la circulación. Mientras se desarrollaban los trabajos, el tránsito permaneció condicionado en el sector.

Las autoridades reiteraron la recomendación de conducir con velocidad reducida, respetar la distancia de seguridad y verificar el estado de las rutas antes de emprender viajes por la cordillera, donde las bajas temperaturas continúan generando sectores con hielo y nieve sobre la calzada.