Un operativo policial se desplegó este lunes alrededor de las 5 de la madrugada en el barrio Cuenca XVI de Neuquén, luego de que un vecino alertara sobre gritos provenientes de una vivienda y el estado de una persona que parecía estar sufriendo alucinaciones.

Según relató el Comisario jefe de la Comisaría 18, Sergio Huanque en diálogo con La Primera Mañana por AM550, el hombre habría manifestado en otras oportunidades que ocurrían fenómenos paranormales dentro de su vivienda.

Al llegar al lugar tras el llamado, los efectivos constataron que no había personas en el domicilio. Allí se encontró un gato decapitado y un perro muerto, que eran mascotas del hombre y que habrían sido asesinados por él.

La policía está averiguando si las alucinaciones de esta persona se deben a consumos problemáticos o a un problema de salud mental. También investigan si se trata de una situación reiterada y qué circunstancias podrían estar relacionadas con su comportamiento.

Vecinos y allegados comentaron que en la vivienda se alojaban una mujer y un hombre, que sería quien en un momento de delirios habría matado a ambos animales.

El hombre aún no fue ubicado aunque sí está identificado ya que al lugar acudió el hijo de su pareja y otros vecinos que brindaron testimonio de situaciones de gritos y alucinaciones que serían recurrentes.

Ante esta situación, se inició una investigación para establecer las circunstancias del hecho y determinar qué sucedió con los animales. Ha tomado intervención la Fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Julieta González, quien ordenó la presencia de un perito policial en la vivienda y a un veterinario de la división de Canes y Montada.

Hasta el momento no hay precisiones sobre las causas de la situación y la fiscalía trabaja para dar con la persona y que pueda recibir asistencia tanto desde salud mental o desde consumos problemáticos.