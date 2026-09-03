Una por una, quiénes son las víctimas del múltiple asesinato en México por el que detuvieron a un empresario argentino

El caso que conmociona a México y que tiene como principal acusado a un empresario argentino sumó nuevos detalles sobre las víctimas del múltiple homicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, en México. Diego Sebastián Rosen, de 51 años, fue detenido junto a otro sospechoso tras una investigación que permitió identificarlos en menos de 24 horas.

La causa está centrada en el asesinato de cuatro personas dentro de una vivienda familiar. De acuerdo con las autoridades mexicanas, los investigadores sostienen que uno de los acusados habría aprovechado una relación de confianza previa con una de las víctimas para ingresar al domicilio antes del ataque.

Meléndez Ochoa era el tecladista y productor de la banda mexicana Camilo Séptimo - Foto: Archivo

Quiénes son las víctimas del cuádruple homicidio de Atizapán de Zaragoza

La principal víctima fue Jonathan Meléndez Ochoa, reconocido tecladista y productor musical de la banda mexicana Camilo Séptimo. Su muerte generó una fuerte repercusión en el ambiente artístico y motivó múltiples mensajes de despedida por parte de colegas y seguidores.

Junto a él fue asesinada su pareja, Ana Paula Barragán, de 35 años. La mujer cursaba un embarazo de cuatro meses al momento del hecho, según confirmaron medios locales.

Jonathan Meléndez Ochoa y Ana Paula Barragán, dos de las víctimas del cuádruple crimen que conmueve a México - Foto: Instagram

La tercera víctima fue Sofía, la hija de la pareja, una niña de apenas tres años que se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el ataque.

También murió Aleyda Romero, empleada doméstica de la familia. Su identidad fue confirmada posteriormente a través de un comunicado difundido por integrantes de Camilo Séptimo en redes sociales.

El único sobreviviente fue un niño de seis años que estaba dentro de la casa. Las autoridades informaron que fue hallado sin lesiones físicas y permanece bajo resguardo mientras avanza la investigación. Al parecer, se habría escondido dentro de un armario.

Qué reveló la investigación sobre la escena del crimen

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las víctimas fueron encontradas atadas de manos dentro de una habitación de la vivienda.

Los reportes oficiales indican que varias de las víctimas presentaban heridas de arma de fuego. Además, durante las pericias fue hallado sin vida el perro de la familia, que también habría sido inmovilizado.

Las primeras reconstrucciones apuntan a que los responsables ingresaron sin ejercer violencia sobre accesos o cerraduras, una hipótesis que fortalece la teoría de que existía un vínculo previo entre al menos uno de los acusados y la familia.

Diego Sebastián Rosen fue identificado por las cámaras de seguridad del edificio minutos antes del cuádruple crimen - Foto: Archivo

El empresario argentino detenido y las acusaciones de fraude

Rosen fue identificado por cámaras de seguridad del edificio minutos antes del hecho. Las imágenes permitieron a los investigadores reconstruir parte de los movimientos realizados antes del crimen.

El argentino fue arrestado junto a Gerardo “N”, quien también es investigado por su presunta participación en el caso. Ambos permanecen a disposición de la Justicia mexicana mientras continúan las diligencias judiciales.

Además del expediente por homicidio, el nombre de Rosen apareció vinculado a denuncias por presuntas estafas relacionadas con la empresa de turismo NOMAD Adventures. Tras conocerse su detención, distintos damnificados afirmaron haber pagado servicios que nunca se concretaron.

De acuerdo con esos testimonios, las maniobras habrían generado perjuicios económicos por unos 400.000 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente US$23.500. Las denuncias no forman parte de la causa por el cuádruple homicidio, pero volvieron a tomar relevancia tras el arresto del empresario argentino.

Una investigación que sigue abierta

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, señaló que uno de los detenidos mantenía una relación societaria con una de las víctimas y que esa circunstancia habría sido clave para el ingreso al domicilio.

Mientras la Justicia avanza con la recolección de pruebas y las pericias complementarias, los investigadores buscan determinar con precisión la participación de cada uno de los detenidos y reconstruir la secuencia completa de los hechos que terminaron con la muerte de cuatro integrantes de una misma familia.