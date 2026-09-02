La investigación por la muerte dudosa de un hombre en San Antonio Oeste sumó nuevas diligencias durante este martes, con la intervención de la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal y peritos judiciales que trabajaron en la vivienda para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La víctima fue identificada como Gastón Vázquez, de 33 años, oriundo de Villa Regina. Según trascendió, llevaba aproximadamente cuatro años radicado en San Antonio donde se desempeñaba en distintos oficios como albañil, taxista y sereno.

El cuerpo fue encontrado durante la mañana del lunes en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Andrés Rolando y Quintana. El cadáver habría permanecido en el lugar al menos diez días, lo que complica la reconstrucción de los hechos y obliga a profundizar las pericias.

El Gabinete de Criminalística detectó indicios relevantes, como desorden general y muebles revueltos, que reforzaron la hipótesis de una posible intervención de terceros. Los peritos judiciales analizaron la escena siguiendo el protocolo de investigación para este tipo de hechos.

En ese contexto, la fiscal de Viedma Maricel Vioti Zilli estuvo en el lugar del hecho junto con integrantes de la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal. La investigación también cuenta con la participación del fiscal Gustavo Arbués y de la Brigada Judicial de Investigaciones de la Policía de la Zona de Inspección II, mientras no se descarta que personal de la Regional I se sume a las tareas.

Paralelamente, en Viedma se lleva adelante la autopsia del cuerpo, cuyos estudios podrían aportar elementos clave para establecer la causa y las circunstancias de la muerte.

Los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis y procuran determinar qué ocurrió antes del hallazgo. Una vez que avance la etapa inicial de la pesquisa, se prevé tomar testimonios a personas que conocían al fallecido y que puedan aportar información sobre sus últimos movimientos, actividades y entorno.