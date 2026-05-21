Dos hombres fueron detenidos este miércoles en un operativo de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 40, luego de que intentaran deshacerse de una bolsa con 201 pastillas de anfetamina desde el interior de un vehículo particular. El procedimiento se realizó en el contexto de un control rutinario, cuando los efectivos observaron que los ocupantes arrojaban un objeto por la ventana antes de finalizar la inspección.

Al revisar la bolsa descartada, se constató que contenía drogas sintéticas de alto riesgo, comúnmente utilizadas en el circuito de consumo recreativo y vinculadas a redes de narcotráfico. La acción inmediata de los uniformados permitió recuperar el material y evitar que se dispersara en la zona de tránsito.

En la inspección del rodado, los gendarmes hallaron además un frasco con aproximadamente 20 gramos de cannabis sativa, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. El vehículo también fue secuestrado como parte de las actuaciones. Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia, que deberá determinar el origen de la droga y su posible destino.

La Fiscalía Federal Descentralizada de Bariloche interviene en la causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras se investiga la red de distribución y el rol de los detenidos. Ambos quedaron supeditados a la investigación judicial y podrían enfrentar cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El procedimiento refuerza los controles de narcóticos en corredores patagónicos

Fuentes oficiales remarcaron que los controles sobre rutas nacionales en la Patagonia se intensifican por su rol estratégico en la circulación regional y como corredores de alto tránsito. La Ruta 40, en particular, es considerada un eje clave para el transporte de mercancías y personas, lo que la convierte en un punto de vigilancia permanente para prevenir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad vial.

El operativo es parte de las acciones de prevención que Gendarmería Nacional despliega en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de desarticular redes de narcotráfico y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La incautación de drogas sintéticas en Bariloche refleja la presencia de este tipo de sustancias en la región y la necesidad de sostener políticas públicas de control y prevención.