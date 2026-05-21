La paciencia se terminó. Después de meses de advertencias, pruebas y carteles preventivos, hoy comienza oficialmente el cobro de multas por exceso de velocidad en las rutas nacionales de Río Negro. Los radares ya no están “para concientizar”: ahora detectan, fotografían y sancionan. Y las infracciones meten miedo: pueden superar los 400 mil pesos.

La decisión encendió la alarma entre automovilistas, camioneros y viajeros. Es que en algunos tramos alcanza con pasar apenas unos kilómetros por encima de la máxima para quedar atrapado por los cinemómetros y recibir una infracción que golpea directo al bolsillo.

Los controles quedaron distribuidos en sectores considerados críticos por el nivel de tránsito y la cantidad de siniestros viales. Sobre la Ruta 22, los radares ya funcionan en Villa Regina, donde la máxima es de 80 km/h; en Cervantes, con límite de 110; y en Río Colorado, donde se deberá circular a no más de 60 km/h.

La Ruta 151 también quedó bajo la lupa. Allí los equipos ya están activos en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal, todos con tope de 60 km/h. En la Ruta 250 el control se ubica en Lamarque, mientras que sobre la Ruta 3 está funcionando en Viedma y Sierra Grande.

El nuevo esquema sancionatorio cambió fuerte respecto del sistema anterior. Hasta abril, cualquier exceso de velocidad significaba automáticamente una multa fija de 350 Unidades Fijas (cada unidad fija equivale a un litro de nafta Infinia), que alcanzaba a unos 700 mil pesos. Sin embargo el gobierno provincial realizó un nuevo cálculo y se adecuó a los altísimos costos que tiene la nafta y se aplicará un sistema escalonado que, aunque reduce el monto en algunos casos, igual mantiene cifras altísimas.

Las infracciones leves, consideradas hasta un 30% por encima de la velocidad permitida, tendrán sanciones de 100 Unidades Fijas, cerca de 200 mil pesos. Entonces, si la velocidad máxima es 60, para entrar en este rango el vehículo no deberá superar los 78; si es de 80, 104; y 110, 143. Pero si el conductor supera ese margen, la infracción pasará a ser grave y la multa se duplicará hasta las 200 Unidades Fijas, rondando los 400 mil.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial aseguran que el objetivo no es recaudar, sino frenar las maniobras peligrosas y reducir los choques en puntos históricamente conflictivos. También remarcaron que todos los radares están señalizados y homologados.