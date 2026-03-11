Un operativo de control vehicular en el acceso del Tercer Puente de Cipolletti terminó con el secuestro de un Volkswagen Gol Trend robado en mayo de 2018 en Santa Cruz. El conductor, que pretendía ingresar a Río Negro, quedó a pie luego de que la Justicia le abriera una causa por encubrimiento.

Todo ocurrió cuando agentes del Cuerpo de Seguridad Vial detuvieron el vehículo en el acceso del Tercer Puente, uno de los corredores más transitados entre Neuquén y Cipolletti. El procedimiento era el de siempre: carnet de conductor, seguros, papeles del vehículo y verificación de patente en el registro nacional. Lo que encontraron al consultar los datos dejó en evidencia algo mucho más grave que un simple robo: hace 8 años que el sistema mantenía una alerta por robo.

El Gol Trend tenía pedido de secuestro activo emitido por la policía santacruceña desde mayo de 2018. Eso significa que el vehículo pasó por rutas, peajes, y por otros controles policiales durante ocho años sin que nadie lo detectara hasta que pasó por el puesto caminero del Tercer Puente.

El conductor quedó notificado del inicio de un legajo judicial bajo la figura de encubrimiento, aunque no fue detenido. La causa avanzará en la Justicia.