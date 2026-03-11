¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
AUTO R EN SANTA CRUZ

Casi 3.000 días circulando con pedido de secuestro en la Patagonia hasta que lo detuvieron en Cipolletti

Un control vehicular de rutina en el acceso del Tercer Puente de Cipolletti derivó en el secuestro de un Volkswagen Gol Trend con pedido de captura vigente desde mayo de 2018. El conductor fue notificado por encubrimiento.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 06:00
PUBLICIDAD

Un operativo de control vehicular en el acceso del Tercer Puente de Cipolletti terminó con el secuestro de un Volkswagen Gol Trend robado en mayo de 2018 en Santa Cruz. El conductor, que pretendía ingresar a Río Negro, quedó a pie luego de que la Justicia le abriera una causa por encubrimiento.

Todo ocurrió cuando agentes del Cuerpo de Seguridad Vial detuvieron el vehículo en el acceso del Tercer Puente, uno de los corredores más transitados entre Neuquén y Cipolletti. El procedimiento era el de siempre: carnet de conductor, seguros, papeles del vehículo y verificación de patente en el registro nacional. Lo que encontraron al consultar los datos dejó en evidencia algo mucho más grave que un simple robo: hace 8 años que el sistema mantenía una alerta por robo.

El Gol Trend tenía pedido de secuestro activo emitido por la policía santacruceña desde mayo de 2018. Eso significa que el vehículo pasó por rutas, peajes, y por otros controles policiales durante ocho años sin que nadie lo detectara hasta que pasó por el puesto caminero del Tercer Puente. 

El conductor quedó notificado del inicio de un legajo judicial bajo la figura de encubrimiento, aunque no fue detenido. La causa avanzará en la Justicia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD