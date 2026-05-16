Una requisa de rutina realizada por personal del Servicio Penitenciario Provincial permitió impedir el ingreso de droga al Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti. Una mujer de aproximadamente 40 años fue descubierta cuando intentaba pasar cocaína, marihuana y casi un centenar de pastillas de clonazepam ocultas en su cuerpo durante el horario de visitas.

Cómo fue el operativo dónde detuvieron a la mujer con droga en la cárcel de Cipolletti

El operativo se desarrolló cerca del mediodía del sábado, en el sector de control de visitantes de la unidad penitenciaria. Según se informó oficialmente, una agente penitenciaria detectó una anomalía durante la inspección corporal realizada en uno de los boxes de requisa.

Ante esa situación, la visitante entregó voluntariamente un envoltorio que llevaba oculto en la vagina. Dentro del paquete había varias dosis fraccionadas de sustancias compactas blancas, marihuana y decenas de comprimidos color celeste con la inscripción “CL”.

Narcotests y actuación de la Justicia Federal

Tras el hallazgo, se activó un protocolo de seguridad dentro del penal y se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal. Personal especializado realizó los narcotests correspondientes, que confirmaron el secuestro de 39,5 gramos de cocaína y 35,9 gramos de marihuana. Además, los agentes encontraron 97 pastillas de clonazepam, que serán sometidas a peritajes para determinar su composición exacta y procedencia.

La mujer quedó vinculada a una causa federal por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras avanza la investigación judicial para establecer si el material estaba destinado a un interno en particular o a una posible red de distribución dentro del establecimiento.

Destacan el operativo preventivo en la cárcel de Cipolletti

Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron el accionar del personal penitenciario y remarcaron que el procedimiento evitó que las sustancias ingresaran a la unidad carcelaria.

Asimismo, desde el gobierno provincia señalaron la importancia de los controles preventivos y del trabajo coordinado con la Justicia Federal. Una colaboración clave para combatir el ingreso de drogas a cárceles de la provincia de Río Negro.