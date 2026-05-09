Personal policial de la Comisaría 52° de Centenario demoró este viernes 9 de mayo por la mañana a dos hombres acusados del intento de robo de un termotanque del patio de una vivienda ubicada sobre calle Cuba. Primero atraparon a uno; y luego, al otro.

Cómo detuvieron a los sospechosos que querían llevarse un termotanque

En la fría mañana de este viernes, cerca de las 10:30, efectivos realizaban se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo por ese sector de Centenario. Según se informó, los uniformados observaron a dos sujetos en actitud sospechosa frente a un domicilio cercado con tejido perimetral. Aparentemente, habrían estado vigilando un vehículo que estaba estacionado en la vereda.

Ante esta situación, el móvil policial se acercó a la calle Cuba e interceptaron a uno de los sospechosos. En ese momento, los oficiales advirtieron que el cerco perimetral de la vivienda había sido vulnerado y se encontraba abierto.

El termotanque que los sospechosos quisieron robar de un casa de Centenario.

Al ingresar al patio delantero, los policías observaron a un segundo individuo que intentaba escapar por un paredón lindante con un termotanque blanco. Pero no lo logró.

Sin termotanque, a la comisaría

Tras la voz de alto impartida por los efectivos, el sospechoso desobedeció la orden e intentó continuar con la fuga. Finalmente, uno de los policías logró sujetarlo de una pierna y evitar que escapara.

Ambos hombres fueron demorados y trasladados a la Comisaría 52°. Allí quedaron a disposición de la Justicia.