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La inseguridad que cierra puertas

Robo masivo a un plantel de la Liga Confluencia durante el entrenamiento

Ladrones se llevaron celulares de un vestuario de fútbol mientras el plantel  de la Liga Deportiva Confluencia entrenaba. El Club rionegrino cerrará las puertas a todas las prácticas.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 17:23
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Atlético Regina vivió una semana convulsionada en sus entrenamientos y tomó un triste decisión por la inseguridad.

Los amigos de lo ajeno motivaron una triste decisión en el Club Atlético Regina de Río Negro, luego que en un entrenamiento de la Tercera y Primera División sufrieran el robo de cinco celulares en el vestuario.

Como es habitual en todas las instituciones de la zona, las puertas de los predios o estadios se encuentran abiertas para el público en general cuando no hay partidos oficiales y fue el caso del Albo en la presente semana, cuando les tocó verse sorprendidos.

Jugadores del plantel de tercera que disputan actualmente la Liga Deportiva Confluencia se encontraron con el triste panorama cuando regresaron al vestuario para tomar sus pertenencias.

Al momento de revisar los bolsos no encontraron los teléfonos móviles, generando una denuncia policial que hasta el momento no ha arrojado resultados positivos.

Decisión del club reginense

A raíz de este hecho de inseguridad, los dirigentes de Atlético Regina tomaron la decisión de comenzar a efectuar los entrenamientos de todas las categorías a puertas cerradas.

De décima a primera división sólo se permitirá el ingreso al predio de los jugadores de cada plantel, cuerpos técnicos y auxiliares. En el caso de inferiores tampoco se habilitará el acceso para familiares.

El comunicado oficial del Club Atlético Regina luego del robo que viviera el plantel de primera división en el entrenamiento.

“El Club Atlético Regina informa a través de su subcomisión de fútbol y subcomisión de fútbol infantil que queda terminante prohibido el ingreso de personas ajenas al plantel a los grupos de trabajo de la institución, en las horas de entrenamientos”, dice el comunicado oficial.

Las últimas horas han sido intensas en cuanto a la recopilación de imágenes de las cámaras cercanas al estadio, así como también las aplicaciones de los propios celus para encontrar sus respectivas ubicaciones.

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