Un motociclista iba a trabajar y chocó contra una cloaca sin tapa en Centenario: los vecinos lo llevaron al hospital

Un motociclista resultó herido en Centenario tras impactar contra una señalización improvisada que advertía sobre una cloaca sin tapa en la vía pública. La colisión ocurrió en la intersección de las calles Juan Manuel Fangio y Tierra del Fuego, en el sector que conecta con el Parque Industrial.

El conductor circulaba desde Cinco Saltos hacia su lugar de trabajo cuando se encontró con obstáculos colocados sobre la calzada. Intentó maniobrar, pero terminó chocando contra los elementos que señalizaban el peligro y cayó sobre el asfalto.

Vecinos auxiliaron al motociclista tras la caída

Personas que transitaban por la zona a primera hora de la mañana detuvieron su marcha al ver la situación y asistieron al hombre. Minutos después, lo trasladaron por sus propios medios al Hospital Dr. Natalio Burd.

En el centro de salud le diagnosticaron golpes en brazos y muñecas, además de escoriaciones. Los profesionales indicaron reposo durante al menos 24 horas. La motocicleta, una unidad de baja cilindrada recientemente adquirida, sufrió daños materiales producto del impacto.

La falta de iluminación agrava el riesgo en la zona

El sector presenta escasa visibilidad durante la madrugada y primeras horas del día, lo que dificulta advertir obstáculos sobre la calzada. La cloaca permanecía sin tapa y la señalización solamente consistía en cubiertas y maderas colocadas sobre la calle, sin elementos reflectivos ni iluminación adicional.

El motociclista analiza iniciar un reclamo por los daños sufridos, mientras vecinos reiteran la necesidad de intervenciones urgentes para evitar nuevos accidentes en la zona.