Quiso robar una bicicleta y lo atraparon: lo buscaban por otro delito y, esta vez, quedó preso

Un rápido accionar policial frustró un intento de robo en la ciudad de Neuquén y permitió descubrir que el sospechoso estaba prófugo por otro delito. El hecho ocurrió este lunes por la mañana, alrededor de las 10:15, cuando un llamado alertó sobre una situación en curso en una vivienda de calle Facundo Quiroga.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría Tercera encontraron al hombre retenido por personas que se encontraban en la casa. Según las primeras averiguaciones, el sujeto ingresó al patio tras saltar el enrejado frontal con la intención de llevarse una bicicleta. Intentó escapar por el mismo lugar, pero fue reducido por la policía.

La Fiscalía dispuso la detención del sujeto, que quedó a la espera de la audiencia judicial.

El hombre fue trasladado a la comisaría en calidad de demorado, y luego, tras las verificaciones realizadas por el Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo, se constató que contaba con un pedido de captura vigente por un robo en grado de tentativa.

En el lugar, la policía realizó entrevistas a los involucrados y recopiló información que permitió reconstruir cómo se produjo el intento de hurto. Finalmente, la Fiscalía dispuso su detención y quedó a la espera de la audiencia judicial correspondiente.