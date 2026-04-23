En una audiencia realizada en la fiscalía de Robos y Hurtos le formularon cargos a un hombre al que le atribuyeron el robo de 600.000 pesos en la casa de un jubilado de 81 años que vive en calle Don Bosco al 1000, en el barrio Nuevo de la ciudad de Neuquén. Además, el juez le fijó dos meses de prisión preventiva al detenido.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el hecho tuvo lugar el jueves 16 de abril de 2026, carca de las 10:30. De acuerdo a la investigación, el imputado habría ingresado a una vivienda tras trepar el portón de acceso y forzar la ventana de la cocina.

Además de los 600.000 pesos, el ladrón se llevó documentación y objetos del jubilado.

Qué hizo el acusado dentro de la casa del jubilado

Una vez dentro del inmueble, el acusado habría recorrido distintos ambientes y sustraído la suma de 600.000 pesos en efectivo, además de documentación y objetos personales del anciano de 81 años. Entre los elementos robados se encuentran documentos de propiedades, papeles de un vehículo, ropa y calzado.

Según pudo reconstruir el MPF, el hombre se retiró del lugar con una bolsa roja que contenía los objetos sustraídos, escaló nuevamente el portón y escapó.

Qué delito le atribuyeron al acusado por el robo de los 600.000 pesos

Luciano Vidal, el asistente letrado de la fiscalía interviniente, le atribuyó el delito de robo con escalamiento, en carácter de autor, en función de las maniobras utilizadas para ingresar y salir del domicilio.

El asistente letrado Luciano Vidal solicitó la prisión preventiva y el juez hizo lugar a su pedido.

Pidieron prisión preventiva por entorpecimiento del proceso judicial

Durante la audiencia, el representante del MPF solicitó que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por el plazo de dos meses. El pedido se fundamentó en la existencia de riesgo de fuga, posible entorpecimiento de la investigación y antecedentes penales del acusado.

El juez de garantías Raúl Aufranc, a cargo de la audiencia de formulación de cargos, resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía. Acto seguido, el magistrado impuso la prisión preventiva por el plazo de dos meses. En paralelo, la investigación sigue su curso.