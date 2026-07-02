Un fuerte choque complicó la circulación este jueves por la mañana sobre la Autovía Norte de Neuquén, donde un automóvil intentó girar para ingresar por un acceso que solo está habilitado para salir hacia la ruta y terminó embistiendo a una motocicleta.

El siniestro ocurrió en el egreso que comunica República de Eslovenia con la Autovía Norte, un punto donde frecuentemente se registran maniobras indebidas por parte de algunos conductores.

La información fue brindada desde el lugar por el periodista Juan Pablo Andréz, en un despacho para el programa La Mañana es de la Primera de AM550, junto al camarógrafo Facundo Rocha.

Cómo fue el choque

Según se informó desde el lugar, el siniestro involucró a un Suzuki Fun rojo y una motocicleta.

El motociclista circulaba correctamente por la Autovía Norte en sentido oeste-este cuando el automóvil, que transitaba en dirección contraria, giró a la izquierda para intentar ingresar por un acceso destinado únicamente a la salida de vehículos hacia la autovía. En esa maniobra terminó impactando de lleno contra la moto.

Tras el choque, una ambulancia del SIEN trasladó al conductor de la motocicleta, mientras que el rodado quedó tendido sobre la calzada. En el lugar trabajó la Policía de Neuquén y

Tránsito colapsado en el sector

El choque generó importantes complicaciones para quienes circulaban por la zona.

Como consecuencia del operativo de asistencia y de los vehículos involucrados, solo quedó habilitado un carril en dirección al Tercer Puente, lo que provocó una importante congestión.

Muchos automovilistas debieron avanzar por la banquina para poder continuar viaje, mientras se desarrollaban las tareas en el lugar.

Un acceso donde se repiten las maniobras indebidas

El impacto volvió a poner el foco sobre uno de los sectores más conflictivos de la Autovía Norte. Mientras el móvil trasmitía en vivo, fueron muchos los vehículos que repitieron la maniobra ilegal, lo que representa un grave riesgo para la población.

De acuerdo con lo informado desde el móvil de AM550, es habitual observar vehículos que realizan maniobras para ingresar por un acceso que únicamente está habilitado para salir hacia la autovía.

El Suzuki Fun terminó con importantes daños en la parte superior del parabrisas, del lado del acompañante, una muestra de la violencia con la que se produjo el impacto.

Mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro, el tránsito sigue presentando demoras en el sector y se recomienda circular con extrema precaución.

La trasmisión en vivo del móvil de la AM550