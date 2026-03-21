La búsqueda de Segundo Daniel Artigas de 77 años mantiene en vilo a Loncopué, donde desde el fin de semana se despliega un operativo para dar con su paradero en el paraje Huarenchenque. El hombre fue visto por última vez durante la madrugada del sábado, cuando salió de la vivienda donde se encontraba junto a un familiar. Desde entonces no hubo nuevos indicios firmes sobre su ubicación.

El coordinador de Manejo del Fuego de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, José Tapia, confirmó que el operativo se sostiene sin interrupciones y con un importante despliegue. “Hace varios días que estamos trabajando en la zona y todavía no tenemos datos concretos sobre hacia dónde pudo haberse dirigido”, explicó.

El operativo suma recursos y amplía las zonas de búsqueda

Los rastrillajes se concentran en los alrededores del lugar donde residía Artigas. Se recorren chacras, sectores rurales y la vera del río, además de áreas que hasta ahora no habían sido inspeccionadas. En las últimas horas se incorporaron drones y un helicóptero que sobrevoló distintos puntos del terreno, mientras que brigadistas y bomberos avanzan a pie en zonas de difícil acceso. “También vamos a recorrer una pampa cercana y el área del cementerio, que aún no habían sido revisadas”, detalló Tapia.

Uno de los principales desafíos es la ausencia de rastros claros. No hay certezas sobre el recorrido que pudo haber tomado ni sobre las circunstancias de su desaparición. Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la vivienda quedó cerrada desde el exterior. El familiar con el que se encontraba no advirtió la situación en el momento, ya que era habitual que el hombre se levantara temprano.

La preocupación crece por su estado de salud. Según indicaron desde el entorno, presenta problemas médicos y pérdida de memoria, lo que aumenta la urgencia del operativo.

La comunidad acompaña y pide colaboración

Mientras continúa el despliegue en el terreno, familiares y vecinos difunden mensajes en redes sociales para ampliar la búsqueda. “Cada segundo te buscamos con el corazón”, expresaron en uno de los posteos.

La causa es seguida por la Fiscalía Única de Zapala, mientras que el operativo está a cargo de la Policía del Neuquén junto a bomberos y brigadas. Las autoridades solicitaron que cualquier información sea comunicada de inmediato a la Comisaría 26 de Loncopué o al 101. El rastrillaje sigue activo en distintos sectores del norte neuquino, con la expectativa de obtener algún dato que permita orientar la búsqueda en las próximas horas.