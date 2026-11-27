La empresa Real Central SRL, investigada por presuntas maniobras de lavado de activos a través de la adquisición de inmuebles de alto valor, sumó una segunda quinta de lujo en el partido bonaerense de Pilar. La propiedad está ubicada en La Lonja, tiene una superficie de 24.150 metros cuadrados y figura a nombre de la sociedad desde el 23 de mayo de 2025.

La nueva adquisición fue revelada por una investigación periodística de TN, basada en documentación del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y registros catastrales de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Según esos documentos, el predio cuenta con cinco edificaciones que suman aproximadamente 880 metros cuadrados cubiertos y una valuación fiscal de 99.958.295 pesos.

A diferencia de la mansión de Villa Rosa que dio origen al expediente, la quinta de La Lonja todavía no forma parte de las propiedades relevadas en esa investigación judicial. La Justicia busca establecer quiénes son los verdaderos beneficiarios de los inmuebles registrados a nombre de Real Central SRL y cuál fue el origen del dinero utilizado para comprarlos.

La denominada "mansión melliza" y las sospechas sobre el entorno de la AFA - Foto: TN

Cómo es la segunda quinta de Real Central SRL en Pilar

El inmueble se encuentra en la intersección de las calles Ramos Mejía y Tomás Espora, en la localidad de La Lonja. Se trata de un terreno de grandes dimensiones que anteriormente habría funcionado como una casa de oración y encuentros vinculada a la congregación Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, del Colegio Sagrado Corazón.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por TN, las instalaciones permanecieron durante un período en estado de abandono y experimentaron una importante transformación edilicia durante 2025.

Entre las mejoras incorporadas se encuentran:

Una cancha de pádel de última generación.

Una piscina.

Cinco construcciones destinadas a viviendas, quinchos y galpones .

Reformas exteriores, con revestimientos de chapa negra en construcciones que anteriormente tenían techos a dos aguas.

La propiedad también presenta algunas características visuales similares a la mansión de Villa Rosa, como los portones negros y las esculturas ecuestres ubicadas en los jardines.

El informe periodístico menciona la afición por los caballos asociada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Sin embargo, esas coincidencias arquitectónicas y ornamentales no constituyen por sí mismas una prueba de titularidad ni permiten atribuir formalmente la propiedad a un dirigente deportivo.

La mansión de Villa Rosa que originó la investigación

La primera propiedad que puso a Real Central SRL en el centro de la investigación judicial es una mansión ubicada en Villa Rosa, también en el partido de Pilar.

La sociedad aparece vinculada a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran relacionados con las operaciones inmobiliarias examinadas por los investigadores.

La hipótesis judicial apunta a determinar si ambos habrían actuado como posibles testaferros para ocultar a los verdaderos beneficiarios de los bienes. Entre los elementos bajo análisis se encuentra la presunta falta de correspondencia entre sus capacidades económicas y el patrimonio incorporado a la sociedad.

Según la documentación patrimonial, citada por la señal de noticias TN, entre mayo de 2024 y mayo de 2025 Real Central SRL habría adquirido al menos ocho propiedades:

Una mansión en Villa Rosa .

Dos unidades funcionales en el country Ayres Plaza, en Pilar .

Otro inmueble en el partido de Pilar .

Tres departamentos en el barrio porteño de Belgrano.

La quinta de La Lonja se suma a ese patrimonio inmobiliario, aunque no habría sido incluida en el relevamiento inicial incorporado al expediente.

La causa cambió de juez y quedó en manos de Daniel Rafecas

La investigación judicial tuvo una novedad importante durante noviembre de 2026. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el expediente por la mansión de Villa Rosa quede en manos del juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3 de Comodoro Py.

El máximo tribunal dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había enviado la causa al juzgado de Zárate-Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

La Corte consideró que la pesquisa excede la ubicación geográfica de la mansión y comprende una posible estructura de lavado de activos que habría involucrado sociedades comerciales, operaciones patrimoniales y movimientos financieros.

El cambio de competencia es relevante porque redefine dónde continuará la investigación sobre Real Central SRL y las operaciones inmobiliarias atribuidas a la sociedad. Sin embargo, no implica que la quinta de La Lonja haya sido incorporada automáticamente al expediente.

Los vínculos con la AFA y las propiedades de Pilar

La investigación sobre Real Central SRL también puso bajo atención las relaciones entre los titulares formales de la sociedad y el entorno dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Luciano Nicolás Pantano aparece vinculado al ámbito del fútbol y Ana Lucía Conte figura como socia de la empresa. La hipótesis que analiza la Justicia es si ambos habrían funcionado como intermediarios para registrar bienes cuyo verdadero beneficiario sería otra persona.

En ese contexto, los informes periodísticos mencionaron al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, por sus posibles vínculos con el entramado investigado.

La distinción es importante: la titularidad registral de las propiedades corresponde a Real Central SRL. Las similitudes entre las quintas y los indicios mencionados en las investigaciones periodísticas no permiten, por sí solos, establecer quién es el dueño real de los inmuebles.

Además, la nueva propiedad de La Lonja no debe confundirse con la investigación sobre la mansión de Villa Rosa ni con otras actuaciones judiciales que analizan el manejo de fondos de la AFA.