En agosto de 2013, Juan Ignacio Pierri tenía apenas 6 años cuando acompañó a su padre, el abogado Miguel Ángel Pierri, a una entrevista televisiva sobre el crimen de Ángeles Rawson. Mientras el letrado defendía la inocencia del encargado Jorge Mangeri, el nene lo interrumpió en vivo con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: "Pero bol…, mató a Ángeles".

A más de una década de aquel episodio, Juan Ignacio —hoy con 19 años— habló por primera vez sobre lo que sintió ese día y cómo, sin entender la magnitud de lo que pasaba, terminó diciendo lo que había escuchado en la televisión. "Mis viejos me llevaron con la condición de que no diga nada, que me porte bien. Terminé diciendo lo que había escuchado".

La escena que cambió el rumbo de la causa

La escena ocurrió en el programa Contámelo todo, conducido por el fallecido Leo Rosenwasser en Canal Metro. En plena entrevista, el conductor le preguntó a Pierri si Mangeri era inocente. El abogado respondió que sí, pero su hijo lo miró y lanzó la frase que cambiaría el rumbo de la charla.

Reapareció el hijo de Miguel Ángel Pierri a 13 años de su frase clave en el caso Ángeles Rawson

Juan Ignacio asegura que nunca escuchó a su padre hablar del caso en casa. "Miguel siempre fue bastante profesional en eso. Los chicos escuchan y ahí se ve reflejada la inocencia de un nene", explicó. Según contó, la información la había absorbido de los canales de noticias que se veían en su hogar. Entre sus recuerdos aparece el periodista Eduardo Feinmann: "Recuerdo haberlo escuchado a Feinmann en ese momento. Recuerdo la imagen de verlo a él".

"Mi declaración cambió todo"

Con el paso de los años, Juan Ignacio está convencido de que su intervención tuvo consecuencias en la causa. "Todo se encaminaba para que Mangeri no vaya preso. Después de eso, les cambié la estrategia completamente, todo había quedado expuesto", sostuvo.

La aparición del nene generó repercusiones inmediatas. "La gente decía: 'Los nenes dicen la verdad, tráiganlo al nene a hablar' e hizo que cambie el panorama", recordó. "Mi declaración cambió todo. Yo no tomaba consciencia de lo que había sucedido, pero gracias a mi declaración el caso termina dándose vuelta", afirmó.

En ese momento, Mangeri estaba siendo defendido por dos profesionales y aún no se había definido el desenlace judicial. "Mangeri no venía mal. Estaba siendo defendido por dos grandes profesionales y esa declaración terminó cambiando la historia de él", señaló. Tras la exposición mediática, sus padres decidieron protegerlo. "Mi viejo me protegió porque ya era mucha exposición para esa edad", contó.

El crimen de Ángeles Rawson y la condena a Mangeri

Ángeles Rawson, de 16 años, fue asesinada en Palermo. Su cuerpo apareció el 11 de junio de 2013 en la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico del CEAMSE, en José León Suárez. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Paula Asaro.

Durante el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 determinó que Jorge Mangeri, encargado del edificio donde vivía la adolescente, la interceptó en el hall de su casa en Ravignani 2360, Capital Federal. Según el fallo, la desvió de su camino, la llevó a un lugar reservado, abusó sexualmente de ella y, ante la resistencia de la víctima, la asfixió.

El tribunal estableció que Mangeri dejó el cuerpo de Ángeles durante varias horas, lo colocó en una bolsa de residuos y lo arrojó a un contenedor. En julio de 2015, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio. Los fiscales Sandro Abraldes y Fernando Fiszer pidieron que se confirmara la condena ante la Cámara Nacional de Casación Penal en diciembre de 2015. Los jueces Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morín y Luis Niño rechazaron el recurso de la defensa y ratificaron la sentencia.

El regreso de un testimonio clave

Trece años después de aquella tarde en el estudio de televisión, Juan Ignacio Pierri rompió el silencio y reivindicó el rol que tuvo sin saberlo en uno de los casos criminales más mediáticos de la Argentina. Su testimonio, surgido de la inocencia infantil, se convirtió en un punto de inflexión que, según él mismo reconoce, cambió el destino de la causa y contribuyó a que Mangeri finalmente fuera condenado por el femicidio de Ángeles Rawson.