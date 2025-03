El abogado de Antonio Gasalla destapó el escándalo con Miguel Ángel Pierri y filtró cómo se quiso aprovechar

Mientras la familia de Antonio Gasalla se sumerge en el duelo por su fallecimiento, se puso en marcha el trámite para esclarecer cómo será la sucesión por sus bienes. En este contexto, el abogado de la familia, Mario Raskovsky, salió a desmentir algunas versiones que lanzó Miguel Ángel Pierri e hizo alusión a su intentó de aprovechar esta situación.

Ante esta situación, el abogado de la familia de Antonio Gasalla comenzó explicando cómo fueron los últimos meses de vida del actor: “La situación de Gasalla fue muy compleja hacia los últimos años de su vida, sobre todo los últimos dos años, diría incluso a partir de que él empieza a manifestarse de una forma mucho más notoria, una enfermedad mental que padecía incluso con diagnósticos previos y que se intensificaron después de la pandemia, como se intensificaron en muchas situaciones similares los cuadros de salud mental. Durante todo ese lapso, sobre todo a partir de la pandemia, estuvo acompañado por su familia".

Es por eso que, pensando en lo que será la sucesión, aclaró quiénes serán las personas que lo acompañaron hasta el final de sus días y que serán los herederos de sus bienes: “Gasalla tenía una familia muy reducida. Era su hermano, su único hermano, Carlos, sus sobrinos, de los cuales dos viven en la ciudad y otros dos viven en el interior, y la pareja de su hermano”.

Asimismo, Mario Raskovsky desmintió la versión que quiso plantar Miguel Ángel Pierri sobre que Antonio Gasalla estaba solo: “Eso corre por cuenta del doctor Pierri, que él incluso conoce a la familia. La familia era su familia, si bien era muy estrecha en cuanto a su círculo, era muy unida, y eso lo puede decir cualquier persona que no haya conocido a Antonio. Cualquier persona que haya conocido a Antonio en los últimos 50 años sabe que al lado de Antonio estaba Carlos".

Tras meterse en esta polémica, aclaró que su rol no sólo será el de tratar de que la sucesión se dé en orden, sino que también buscará evitar que personas ajenas a la familia aprovechen esta situación: “Esta enfermedad que él padecía podría tornarse peligrosa para sí mismo. Empezaron a notar que había movimientos de gente alrededor de Antonio, gente que no era habitual en el círculo íntimo de él, que empezaban a rodearlo”. Por lo que destacó uno de los casos: “La señora Díaz, con la cual terminó con una orden de restricción de acercamiento, dictada por la Justicia”.

Ante esto, aclaró que sigue la investigación para saber si esta mujer se quedó con bienes de Antonio Gasalla: “No hay constancia de que hubiera sido esa mujer quien le hubiera sacado las cosas. Según lo que cree la familia, sería una importante suma de dinero, pero no la pudieron determinar. Lo que sí le puedo decir es que el esta mujer había despojado a la familia de su posibilidad de contacto con él y se instaló en el domicilio. de Antonio que estaba absolutamente en un cuadro de vulnerabilidad. No sabía quién era. No tenía posibilidad de defenderse y la familia, lo que atinó a hacer correctamente fue la intervención de la Justicia".

En sintonía con la pelea con Miguel Ángel Pierri, destacó que ya no tiene nada que ver con la familia: "El doctor Pierri fue abogado de Antonio varios años y Carlos Gasalla le revocó el poder que Pierri tenía de Antonio cuando advirtió toda esta situación. Antes de eso, se había encomendado a Pierri atender algunas cuestiones vinculadas a la administración de cosas cotidianas. En principio tenía un poder judicial administrativo y le encomendaron a asistir con algunos pagos de aportes previsionales de la empleada doméstica, colaborar con la contadora de las declaraciones".