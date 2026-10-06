Personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28° de Villa La Angostura logró recuperar equipamiento de esquí que había sido denunciado como extraviado, luego de una rápida tarea investigativa.

El procedimiento se inició a partir de la comunicación de un vecino, quien informó que había reconocido sus pertenencias en una publicación de venta realizada a través de Facebook. Ante esta situación, aportó la información correspondiente y se coordinó un encuentro con la persona que ofrecía los elementos.

Con estos datos, efectivos de la Brigada se hicieron presentes en el lugar acordado, donde también concurrió el damnificado. Allí, la persona que tenía los elementos realizó su entrega voluntaria.

Los efectivos procedieron a exhibir las pertenencias, que fueron reconocidas por el propietario. Se trataba de un bolso para equipamiento, un par de esquíes, cuatro pares de bastones y otros elementos utilizados para entrenamiento de nieve.

Posteriormente, todo el equipamiento fue trasladado a la Comisaría 28°, donde se formalizó la entrega mediante el acta correspondiente, quedando nuevamente en poder de su propietario.

La intervención permitió recuperar los elementos en pocas horas y dar respuesta al damnificado, destacándose el trabajo realizado por el personal de la Brigada de Investigaciones, que llevó adelante las averiguaciones necesarias para esclarecer la situación y concretar la restitución de las pertenencias.