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Recuperaron un Audi robado y demoraron a dos sospechosos tras una persecución en el Oeste neuquino

El vehículo había sido sustraído durante la mañana de este viernes luego de que el dueño se bajara momentáneamente. Personal de la Comisaría 18° logró localizarlo. La Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de la investigación.

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Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 25 de julio de 2026 a las 20:12
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El Audi A4 fue localizado sin la batería luego de haber sido robado - Foto: Policía del Neuquén

Un rápido despliegue de la Policía del Neuquén permitió recuperar este viernes un automóvil Audi A4 que había sido robado en el oeste de la ciudad de Neuquén y demorar a dos hombres señalados como presuntos autores del hecho. El episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría 18° del barrio Gran Neuquén fueron alertados sobre el hurto del vehículo.

Cómo fue el operativo que permitió recuperar el Audi A4 y demorar a dos sospechosos

De acuerdo con la denuncia realizada en la sede policial, el dueño descendió del automóvil por unos instantes. En ese interín, un hombre aprovechó para subirse al vehículo y escapar a toda velocidad.

Tras recibir la denuncia, la Policía difundió las características del vehículo a las distintas unidades operativas de la ciudad de Neuquén. A partir de un trabajo coordinado, el Audi fue detectado mientras circulaba por distintos sectores de la capital provincial. Finalmente, el automóvil apareció abandonado en inmediaciones de las calles Efraín Peña y Merino Villanueva, en el Sector Peumayén.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales observaron a dos hombres que huían a pie. Uno de ellos presentaba características físicas coincidentes con las aportadas previamente por la víctima. Con apoyo de otros móviles policiales, ambos fueron interceptados y demorados a las pocas cuadras.

Demoraron a dos sospechosos por el robo del Audi A4 en el Oeste neuquino - Foto: Policía del Neuquén

Durante las actuaciones, un vecino aportó imágenes captadas por una cámara de seguridad. En los registros, según informaron fuentes policiales, se observa a los dos sospechosos mientras extraían la batería del vehículo abandonado.

Intervino la Fiscalía de Robos y Hurtos

La Fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en la causa y dispuso las diligencias correspondientes, entre ellas la recepción de la denuncia judicial y la restitución del automóvil a su propietario. La investigación continúa para determinar el grado de participación de los demorados y definir las medidas procesales que corresponderán en el marco de la causa.

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