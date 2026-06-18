Un violento accidente se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este jueves en la ciudad de Neuquén, cuando un Volkswagen Gol Trend impactó contra el local de repuestos Movimiento Mecánico SRL, ubicado en Teodoro Planas 639. No encontraron al dueño del vehículo.

El vehículo provocó daños en la puerta de ingreso, el portón del garaje y un poste del tendido de Cablevisión, informó el móvil de AM550 en La Primera Mañana. A las 4:14 , personal policial dispuso el traslado del vehículo a la sede de la Comisaría Segunda, donde quedó secuestrado bajo cadena de custodia, según informó la Policía.

El auto fue secuestrado y trasladado a la Comisaría Segunda bajo cadena de custodia.

Creen que el auto era robado

De acuerdo a la información policial, el conductor no estaba en el lugar al momento de la llegada de los efectivos, ya que habría abandonado el vehículo tras el choque. Por el momento se desconoce su estado de salud, aunque no se descarta que haya sufrido heridas producto del impacto.

Las huellas de neumáticos en la vereda evidencian la alta velocidad previa al fuerte choque ocurrido. Foto: Mejor Informado.

Una de las principales hipótesis que maneja la Policía de Neuquén es que el vehículo podría haber sido robado antes del siniestro, aunque esa línea de investigación aún no está confirmada. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda, que trabaja para determinar la mecánica del hecho y la identidad del conductor.

Daños en el comercio

Los empleados del local llegaron durante la mañana de este jueves y se encontraron con un escenario de destrucción en la entrada del comercio. Según relataron, el vehículo habría circulado a alta velocidad antes de perder el control.

El Volkswagen Gol chocó un local en Neuquén y quedó abandonado tras el violento siniestro vial. Foto: Mejor Informado.

La huella de los neumáticos quedó marcada sobre la vereda, evidenciando el recorrido previo al impacto. Además, un poste de madera fue arrancado por la fuerza del choque antes de que el auto terminara su trayectoria contra el comercio.

Pese a la violencia del siniestro, no se registró robo en el local, solo daños materiales producto del impacto del vehículo.