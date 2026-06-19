Circulaba en bicicleta y aceleró cuando vio a un patrullero: lo atraparon y descubrieron que el rodado era robado

Un hombre que circulaba en bicicleta intentó darse a la fuga tras advertir la presencia de un patrullero en la zona de calles Comodoro Rivadavia y Simón Bolívar de la ciudad de Centenario, durante un operativo de prevención realizado en la madrugada del viernes. El sujeto fue perseguido por la policía, se resistió a la intervención y finalmente fue reducido luego de un operativo cerrojo.

El procedimiento se inició alrededor de las 3:40, cuando efectivos de la Comisaría 52° observaron al individuo desplazándose en el rodado y notaron que, al advertir el móvil policial, aceleró su marcha intentando escapar por distintas arterias del sector. Ante la situación, solicitaron apoyo y montaron un operativo que permitió interceptarlo en la intersección de Comodoro Rivadavia y Facundo Quiroga.

La bicicleta en la que circulaba fue secuestrada porque coincidía con un rodado denunciado como sustraído.

Tras su demora, los uniformados realizaron las verificaciones correspondientes y constataron que la bicicleta coincidía con un rodado denunciado como sustraído horas antes. Al ser informado de la situación, el hombre volvió a intentar huir y se resistió a la detención, por lo que debió ser reducido en el lugar.

La bicicleta fue secuestrada bajo cadena de custodia y el demorado fue trasladado para su evaluación médica, quedando posteriormente alojado en la unidad policial interviniente.