Una serie de allanamientos permitió desactivar varios puntos de venta de droga en Senillosa, luego de una investigación iniciada por denuncias anónimas que orientaron los primeros pasos del caso.

El seguimiento comenzó en una vivienda donde los agentes de la Dirección Antinarcóticos Neuquén registraron un movimiento continuo, con visitas breves que aumentaban en las horas de mayor circulación. Ese flujo constante fue el primer indicio de un puesto activo.

A poca distancia, surgió otro punto con una modalidad distinta: entregas rápidas desde la reja del domicilio, un pasamanos que dejó al descubierto a dos presuntos vendedores identificados por el personal especializado.

Con el avance de las tareas, se sumaron otras dos direcciones que funcionaban como apoyo operativo. Con ese panorama ya establecido, la Fiscalía de Narcocriminalidad solicitó las órdenes judiciales correspondientes.

Los allanamientos se concretaron durante este viernes la tarde y derivaron en dos personas imputadas. En los domicilios se secuestró dinero en moneda local y extranjera, además de cocaína fraccionada, cogollos de cannabis y numerosas plantas de marihuana.

Del despliegue participaron 40 integrantes del Departamento Antinarcóticos Neuquén, junto al equipo de la Dirección de Logística, agentes de la Dirección Tránsito Neuquén y móviles de la Policía del Neuquén tanto identificados como no identificados.

Desde la fuerza destacaron la coordinación entre las distintas unidades y resaltaron el valor de los aportes ciudadanos, que resultaron determinantes para guiar la investigación desde el inicio.