San Martín de los Andes se prepara para recibir una nueva temporada de invierno con expectativas renovadas. Desde el sector hotelero y gastronómico destacaron que el destino llega con una amplia oferta de servicios, promociones y valores accesibles para distintos presupuestos, en un contexto en el que buscan recuperar el movimiento turístico tras varios meses de baja actividad.

En diálogo con el programa "La segunda mañana" que se transmite por AM550, el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), Agustín Roca, aseguró que quienes elijan visitar la ciudad encontrarán alternativas para todos los bolsillos. "Hay opciones de alojamiento y gastronomía accesibles", afirmó, y explicó que las tarifas se mantienen en niveles similares a las del verano pasado e incluso, en algunos casos, son más bajas.

San Martín de los Andes busca consolidar una temporada de invierno con tarifas competitivas, promociones y una amplia oferta turística.

Roca señaló que actualmente existen diferentes beneficios para incentivar la llegada de turistas, entre ellos los descuentos impulsados por el Gobierno de Neuquén junto a NeuquénTur, promociones bancarias y beneficios destinados a residentes de la provincia. El objetivo, indicó, es que más personas puedan disfrutar del destino con servicios de calidad y a precios competitivos.

Respecto del inicio de la temporada, el dirigente manifestó que las perspectivas son positivas y confió en que las condiciones climáticas acompañarán. Explicó que el ingreso de un frente frío permitirá mejorar las condiciones en los centros de esquí Cerro Chapelco y Lago Hermoso, dos de los principales atractivos de la región durante el invierno.

Desde el sector hotelero y gastronómico aseguran que hay opciones de alojamiento y gastronomía para distintos presupuestos durante las vacaciones de invierno.

Si bien reconoció que los últimos meses fueron complejos para el sector, debido a una temporada baja muy marcada, sostuvo que existe optimismo por un incremento en la llegada de visitantes durante las vacaciones de invierno y, especialmente en agosto, cuando también se espera un mayor arribo de turistas provenientes de Brasil y Uruguay.

Además, Roca destacó las inversiones que se realizaron en la infraestructura turística, con mejoras en los centros de esquí, las rutas y la modernización del Aeropuerto Chapelco, obras que según afirmó, mejoran la experiencia de quienes llegan al destino.

Las mejoras en el Aeropuerto Chapelco y las inversiones en los centros de esquí forman parte de la estrategia para fortalecer la oferta turística de la región.

Por último, recomendó a los turistas realizar las reservas únicamente en establecimientos habilitados para evitar estafas. En ese sentido, recordó que muchas personas son atraídas por precios muy bajos y luego descubren que las ofertas no existen o no cumplen con las condiciones prometidas, por lo que aconsejó verificar previamente la habilitación municipal de los alojamientos.

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