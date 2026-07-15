"¿De qué sirve que crezca el producto bruto geográfico de la provincia si en realidad los vecinos no lo perciben o no creen que tienen algún impacto en su metro cuadrado?", dijo el gobernador, Rolando Figueroa.

Con esa premisa, Villa La Angostura se prepara para una nueva etapa de obras públicas. El gobernador Rolando Figueroa presentó este martes un repaso de los proyectos que la Provincia impulsa en la localidad y confirmó el avance de iniciativas vinculadas a energía, saneamiento, pavimento, educación y salud, con el objetivo de responder a una demanda histórica generada por el crecimiento de la ciudad.

Durante el encuentro con vecinos y autoridades locales, el mandatario explicó que la prioridad de la gestión es que los recursos provinciales se traduzcan en mejoras concretas para quienes viven en cada localidad.

Las obras que cambiarán el funcionamiento de la ciudad

Entre los anuncios se destacó la ejecución del tendido eléctrico Alivilla, una obra considerada estratégica para ampliar la capacidad del sistema y acompañar el crecimiento urbano.

También avanza la construcción de la planta de pretratamiento cloacal, una infraestructura clave para mejorar el funcionamiento de los servicios y permitir nuevos desarrollos en una ciudad que desde hace años enfrenta limitaciones por falta de factibilidad.

A estas iniciativas se suma un plan de pavimentación acordado con el municipio que contempla 106 cuadras de asfalto. El proyecto alcanzará sectores como El Mallín, Las Piedritas, el barrio Once y la zona céntrica, mejorando la circulación diaria de vecinos, turistas y servicios.

Más infraestructura para acompañar el crecimiento

El plan de inversiones también incluye una fuerte apuesta a nuevos edificios educativos. La Provincia destinará más de 20.000 millones de pesos para construir la Escuela Primaria 361 y la futura EPET 28.

La nueva primaria contará con siete aulas, biblioteca, sala de informática, espacio para música y un SUM. En tanto, la EPET 28 fue proyectada con 12 aulas, talleres, laboratorios y sistema de calefacción por losa radiante.

En paralelo, se invertirán 3.000 millones de pesos para ampliar la infraestructura sanitaria de la localidad mediante nuevos consultorios y áreas destinadas a emergencias.

Reducir un déficit histórico

Durante la presentación, Figueroa sostuvo que el objetivo del Gobierno provincial es reducir el déficit de infraestructura acumulado durante décadas utilizando recursos provenientes de la actividad en Vaca Muerta y una reorganización del gasto público.

Según explicó, cuando comenzó la gestión ese déficit era estimado en 4.000 millones de dólares. La proyección oficial indica que hacia fines de este año descenderá a 2.400 millones, en 2027 bajará a 1.450 millones y para 2028 se ubicará en 500 millones de dólares.

En ese marco, el gobernador remarcó la necesidad de establecer prioridades al momento de definir las inversiones públicas.

"Cuando uno saca de una escuela, del pavimento, del gas o de las cloacas para pagar una carrera de motocross, ¿es bueno o es malo? Creo que hay que analizar todas las cosas con esa mirada", cuestionó.

Una hoja de ruta para el desarrollo local

El paquete de obras presentado para Villa La Angostura forma parte de una estrategia provincial orientada a cerrar brechas de infraestructura entre las distintas regiones de Neuquén. La combinación de nuevas redes de servicios, pavimento, edificios públicos y obras de saneamiento busca acompañar el crecimiento sostenido de una de las localidades con mayor desarrollo turístico de la provincia y responder a necesidades que vecinos y autoridades vienen planteando desde hace años.