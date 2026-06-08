La investigación por el femicidio de Agostina Vega incorporó en las últimas horas un nuevo elemento que podría resultar relevante para reconstruir las horas previas al crimen. Se trata de un mensaje atribuido a Claudio Barrelier, enviado a Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa y amigo del principal sospechoso.

Según trascendió, el contenido del mensaje fue enviado la noche en que ocurrió el crimen. En esa comunicación, Barrelier le habría advertido a Fassetta: “No aparezcas por casa esta noche, tengo algo”, una frase que ahora es analizada por los investigadores en el marco del expediente judicial.

La aparición de esta conversación se suma a una causa que continúa incorporando pruebas digitales, testimonios, registros de cámaras de seguridad e informes periciales para intentar determinar qué ocurrió antes y después del asesinato de la adolescente de 14 años.

Además de reunir evidencia contra Barrelier, la fiscalía trabaja sobre el análisis de teléfonos celulares y comunicaciones mantenidas por las personas vinculadas al entorno del acusado. El objetivo es establecer qué contactos existieron durante las horas críticas y cuál fue el nivel de conocimiento que tenía cada uno de los involucrados sobre los hechos que son materia de investigación.

En ese contexto, los investigadores también intentan determinar si existieron acciones destinadas a ocultar pruebas, entorpecer la pesquisa o colaborar con el principal acusado una vez consumado el crimen.

Las sospechas sobre Fassetta están vinculadas precisamente a esa línea investigativa. El hombre residía en la planta alta de la vivienda del barrio Cofico donde, según la principal hipótesis judicial, fue asesinada Agostina. Por ese motivo, la fiscalía busca reconstruir con precisión sus movimientos y establecer qué ocurrió en el inmueble durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente.

Mientras avanza el análisis de la evidencia recolectada, los investigadores consideran que reconstruir quién sabía qué, en qué momento y qué hizo con esa información sigue siendo uno de los aspectos centrales para esclarecer completamente el caso.