El misterio que rodeaba al cuerpo hallado en un canal de riego a la vera de la Ruta Provincial 65, en Fernández Oro, comenzó a despejarse. La víctima fue identificada como Claudio Alejandro Del Valle Nadares, de 37 años y domiciliado en esa localidad.

La confirmación oficial se realizó a través del sistema de huellas dactilares, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con los resultados preliminares del informe forense, no se registraron indicios de intervención de terceros. La causa de muerte habría sido un traumatismo raquimedular, compatible con una zambullida de cabeza en el agua.

El cuerpo había sido encontrado en avanzado estado de descomposición, lo que inicialmente impidió su reconocimiento. Además, presentaba múltiples tatuajes en distintas partes del cuerpo, dato que había generado expectativa en torno a una posible identificación.

Cómo fue el hallazgo

El cadáver fue encontrado en una acequia ubicada a la vera de la Ruta 65, en una zona de tránsito frecuente y cercana a una estación de servicio.

Durante los rastrillajes realizados por personal policial y la brigada de canes, se hallaron prendas de vestir a la orilla del canal, a unos 200 metros del lugar donde finalmente apareció el cuerpo.

Según las primeras actuaciones, el hombre había sido visto por última vez el lunes por la tarde, cuando manifestó su intención de dirigirse al canal para refrescarse.

La investigación continúa

Aunque los primeros informes descartan violencia externa, la Fiscalía continúa trabajando para reconstruir con precisión las circunstancias del hecho y determinar cómo se produjo el desenlace.

El caso había generado conmoción en Fernández Oro, no solo por el hallazgo en un punto visible de la ciudad, sino también por la falta inicial de denuncias por desaparición que coincidieran con sus características.

Ahora, con la identidad confirmada y la autopsia preliminar conocida, la investigación entra en una nueva etapa para esclarecer completamente lo ocurrido.