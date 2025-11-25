Pasado el mediodía de este martes se confirmó la identidad del hombre hallado sin vida en el Canal Principal de Riego. Se trata de José Alberto Umanzo, quien fue reconocido en la morgue por su propia hermana, en una escena que mezcló dolor y desconcierto.

El hallazgo se produjo anoche, cuando un empleado de la usina dio aviso al ver un cuerpo flotando en el agua. La noticia corrió rápido y el lugar se llenó de patrulleros, ambulancias y curiosos que no podían creer lo que estaban viendo. Personal policial y de emergencias trabajó para retirar el cadáver y trasladarlo para la identificación formal.

Desde entonces, la incertidumbre se apoderó de la comunidad. ¿Cómo llegó Umanzo al canal? ¿Qué pasó en esas horas previas? La Fiscalía ya dispuso las primeras actuaciones para reconstruir lo ocurrido. Se ordenaron pericias, entrevistas y análisis que intentarán dar respuesta a un misterio que, por ahora, sólo tiene preguntas.

Mientras tanto, el recuerdo de la escena sigue siendo estremecedor: el cuerpo en el agua, las sirenas rompiendo la noche y la familia enfrentando la confirmación más dura. El caso quedó en manos de los investigadores, que deberán determinar si se trató de un accidente, una caída fortuita o algo más.