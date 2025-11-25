¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 25 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
General Roca

El cuerpo hallado en el canal grande fue identificado por su hermana

El hallazgo del cuerpo de José Alberto Umanzo en el Canal Principal de Riego conmocionó a la región: fue reconocido por su hermana y la Fiscalía investiga cómo llegó al agua.

Por Fabian Rossi
Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 18:12
PUBLICIDAD
El cuerpo de José Alberto Umanzo fue retirado del Canal Principal de Riego.

Pasado el mediodía de este martes se confirmó la identidad del hombre hallado sin vida en el Canal Principal de Riego. Se trata de José Alberto Umanzo, quien fue reconocido en la morgue por su propia hermana, en una escena que mezcló dolor y desconcierto.

El hallazgo se produjo anoche, cuando un empleado de la usina dio aviso al ver un cuerpo flotando en el agua. La noticia corrió rápido y el lugar se llenó de patrulleros, ambulancias y curiosos que no podían creer lo que estaban viendo. Personal policial y de emergencias trabajó para retirar el cadáver y trasladarlo para la identificación formal.

Desde entonces, la incertidumbre se apoderó de la comunidad. ¿Cómo llegó Umanzo al canal? ¿Qué pasó en esas horas previas? La Fiscalía ya dispuso las primeras actuaciones para reconstruir lo ocurrido. Se ordenaron pericias, entrevistas y análisis que intentarán dar respuesta a un misterio que, por ahora, sólo tiene preguntas.

Mientras tanto, el recuerdo de la escena sigue siendo estremecedor: el cuerpo en el agua, las sirenas rompiendo la noche y la familia enfrentando la confirmación más dura. El caso quedó en manos de los investigadores, que deberán determinar si se trató de un accidente, una caída fortuita o algo más.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD