Momentos de máxima tensión se vivieron en la Comisaría 3° de General Roca, cuando una revuelta interna obligó a desplegar un importante operativo policial para evitar que la situación se desbordara. Todo apunta a Axel “Chinito” Araneda, el mismo joven que está detenido por protagonizar la tragedia vial en la que murieron cuatro personas en la Ruta Nacional 22 en octubre del año pasado.

El episodio se desató puertas adentro de la dependencia céntrica, donde varios detenidos comenzaron a generar disturbios. En cuestión de minutos, patrulleros y efectivos de distintas unidades rodearon el lugar en un operativo de contención, aunque ninguno de los internos alojados logró traspasar las puertas de una de las comisarías más importantes de la provincia.

En medio del caos, uno de los internos terminó con un golpe y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital Francisco López Lima. Según indicaron fuentes oficiales, las heridas no serían de gravedad, aunque el episodio encendió todas las alarmas.

Pero el dato que más ruido hace es quién habría iniciado la revuelta. Las primeras versiones señalan directamente a Araneda, detenido con prisión preventiva por haber provocado una verdadera masacre en la Ruta 22. A bordo de una potente Volkswagen Amarok V6, impactó contra una EcoSport y desató un infierno: cuatro personas murieron calcinadas en el acto.

Desde entonces, su nombre quedó marcado. Y ahora vuelve a aparecer, esta vez vinculado a un estallido dentro de la comisaría. Araneda está alojado en la Comisaría 3° por decisión judicial. Es que a las pocas horas de quedar firme la prisión prventiva, su abogado presentó un escrito en el que solicitaba no ser trasladado al Establecimiento de Ejecución Penal II, por cuestiones de seguridad y antiguos enfrentamientos con otros presos.

Tras sofocar el conflicto, las autoridades iniciaron una requisa interna para determinar cómo comenzó todo y si hubo elementos prohibidos. Por ahora, el hermetismo es total: no se confirmó cuántos detenidos participaron ni cómo escaló la situación.