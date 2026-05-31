Alrededor de las 5.11 de este domingo se registró un grave accidente en la intersección de calles Belgrano y Córdoba, en la localidad de Rincón de los Sauces, dejando como resultado una persona fallecida y otra, con heridas.

Según explicaron los Bomberos de la localidad, una dotación fue hasta el lugar tras recibir el aviso del accidente. Al llegar, se constató la colisión de un vehículo Fiat 147 contra un poste de alumbrado público.

Como consecuencia del impacto, se registró un hombre sin signos vitales y otro hombre con múltiples heridas, el cual debió ser asistido por el personal y luego trasladado al hospital local para su atención médica.

Aún se investigan las causas del impacto que provocaron el fallecimiento de uno de los ocupantes.

En el operativo trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal policial y profesionales de salud, quienes realizaron las tareas de asistencia y pericias correspondientes.