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Tragedia

Rincón de los Sauces: murió un hombre y hay un herido tras chocar contra un poste de alambrado público

Uno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad mientras que el otro hombre falleció en el acto por el fuerte impacto.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 31 de mayo de 2026 a las 12:51
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El auto quedó totalmente destruido tras el fuerte impacto.

Alrededor de las 5.11 de este domingo se registró un grave accidente en la intersección de calles Belgrano y Córdoba, en la localidad de Rincón de los Sauces, dejando como resultado una persona fallecida y otra, con heridas.

Según explicaron los Bomberos de la localidad, una dotación fue hasta el lugar tras recibir el aviso del accidente. Al llegar, se constató la colisión de un vehículo Fiat 147 contra un poste de alumbrado público.

Como consecuencia del impacto, se registró un hombre sin signos vitales y otro hombre con múltiples heridas, el cual debió ser asistido por el personal y luego trasladado al hospital local para su atención médica.

Aún se investigan las causas del impacto que provocaron el fallecimiento de uno de los ocupantes.

En el operativo trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal policial y profesionales de salud, quienes realizaron las tareas de asistencia y pericias correspondientes.

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