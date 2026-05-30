Tenía 12 años, perdió el control de la moto y murió tras haber estado una semana internado

El profundo pesar que atraviesa por estas horas a Ingeniero Huergo se agravó durante la noche del viernes, cuando se confirmó el fallecimiento del niño de 12 años que permanecía internado en estado crítico tras sufrir un grave accidente en moto.

El siniestro había ocurrido el pasado 23 de mayo en el barrio Ceferino. Según la información recabada por la Policía, el menor circulaba en una motocicleta cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo y cayó violentamente sobre la calzada, sufriendo lesiones de extrema gravedad.

Tras ser asistido en el hospital local, fue derivado de urgencia primero a Villa Regina y luego a un centro de mayor complejidad en General Roca debido a la delicada condición que presentaba. Durante los días posteriores al accidente permaneció internado bajo estricta observación médica y su cuadro fue seguido de cerca por toda la comunidad.

Fue a comprar a un negocio cercano

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el niño había salido de su vivienda sin autorización de su madre con la intención de realizar una compra en un comercio cercano cuando ocurrió el hecho. Desde entonces, familiares y allegados mantuvieron una cadena de pedidos de oración y mensajes de apoyo a través de las redes sociales.

Finalmente, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, el menor falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas en el accidente. Tras confirmarse la noticia, se activaron las actuaciones correspondientes junto a la Fiscalía, mientras las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

"Recibimos la noticia de que el menor falleció anoche como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente. Ahora continúan las actuaciones correspondientes junto con la Fiscalía y el acompañamiento a la familia en este difícil momento", señalaron fuentes policiales consultadas por LCR Diario.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida y acompañamiento para la familia. La muerte del niño provocó una profunda tristeza en Ingeniero Huergo, donde vecinos y seres queridos expresaron su dolor ante una pérdida que golpeó a toda la comunidad.