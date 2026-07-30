El asistente letrado Emilio Briguglio formuló cargos contra un hombre por dos robos agravados por escalamiento cometidos en la ciudad de Neuquén y solicitó medidas cautelares para asegurar que sea juzgado.

La audiencia se realizó ante el juez de garantías Juan Manuel Kees, quien tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación y dispuso que el imputado permanezca en libertad bajo reglas de conducta.

Cómo fueron los robos cometidos

El primer hecho ocurrió el 4 de junio en un centro médico ubicado sobre calle Alcorta. Según la acusación, el hombre habría ingresado al inmueble luego de trepar una reja y un paredón, acceder por una ventana y apoderarse de distintos elementos. La policía logró demorarlo cuando intentaba retirarse del lugar.

El segundo episodio fue durante la madrugada del 29 de julio en un comercio de repuestos ubicado en la esquina de calles Chile y San Luis. La fiscalía sostuvo que R.J.C.A., junto a otra persona que no pudo ser identificada, ingresó al local por el techo, sustrajo cascos y dinero en efectivo y luego escapó por viviendas linderas. El otro involucrado logró huir.

Es investigado por otros hechos y quedará en libertad

Durante la audiencia, Briguglio informó que el acusado también es investigado en otros legajos y que existe una causa previa que ya se encuentra en etapa de control de acusación, es decir, próximo a ser juzgado.

Como medidas cautelares, el juez Kees dispuso que R.J.C.A. se presente dos veces por semana en la comisaría 41 y le prohibió acercarse al comercio donde ocurrió el segundo hecho durante 4 meses.