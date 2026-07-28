Personal de la Comisaría Cuarta- que próximamente contará con su nuevo edificio en Alta Barda- logró recuperar un automóvil que había sido robado mediante una maniobra de engaño y que fue abandonado por sus ocupantes luego de una persecución policial. Los sospechosos lograron huir.

Cómo engañaron a la conductora los sospechosos

El episodio comenzó cuando la dueña del automóvil intentaba retirarlo de un sector donde había quedado atascado a raíz de las condiciones climáticas. En medio de esa situación, un hombre se ofreció a ayudarla. Se sentó al volante y tomó el control del vehículo.

Sin embargo, lejos de colaborar, después de las primeras maniobras, el hombre aprovechó para darse a la fuga con el automóvil. La conductora quedó varada, sin la posibilidad de recuperar su vehículo.

Operativo policial para localizar el auto robado

Horas más tarde, durante tareas de patrullaje preventivo, efectivos policiales detectaron la circulación del vehículo sustraído e intentaron interceptarlo. El conductor desobedeció las orden de alto y continuó la marcha. Esto dio inicio a un seguimiento.

Además del personal de la Comisaría Cuarta, del operativo participaron personal de la División Motorizada y operadores del Centro de Monitoreo Urbano, quienes colaboraron en la localización del automóvil. Gracias a un trabajo coordinado, los uniformados pudieron dar seguimiento al vehículo hasta que los ocupantes decidieron abandonarlo.

Los sospechosos escaparon y continúa la investigación

La persecución finalizó cuando las personas que viajaban en el vehículo descendieron y escaparon a pie. Pese al despliegue policial, no pudieron ser alcanzadas en ese momento.

El automóvil fue secuestrado y trasladado a la unidad policial interviniente para continuar con las actuaciones correspondientes y avanzar en la investigación del hecho. La causa continúa en etapa investigativa con el objetivo de identificar a los responsables de la sustracción y determinar su participación en el episodio.