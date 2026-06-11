Un intento de robo se registró en la tarde de este miércoles en un kiosco ubicado sobre calle Irigoyen, frente a la Facultad de Ciencias de la Educación, en Cipolletti, cuando un sujeto ingresó con intenciones de sustraer dinero y mercadería. Según relataron testigos, el hombre intentó amedrentar a la trabajadora mostrando que llevaba algo en el bolsillo, simulando estar armado.

La empleada, sorprendida por la situación, reaccionó de manera inmediata: tomó un palo de madera que tenía a mano y enfrentó al intruso. El sujeto, retrocedió ante la firme respuesta de la mujer y salió corriendo del lugar sin concretar el robo. El episodio generó preocupación entre los vecinos, quienes señalaron que la zona se encuentra expuesta a reiterados hechos de inseguridad. La rápida reacción de la kiosquera evitó que el robo se transformara en un hecho de mayor gravedad.

Fuentes policiales informaron que se inició una investigación para identificar plenamente al sospechoso y determinar si está vinculado a otros hechos similares ocurridos en el sector. La trabajadora, en tanto, recibió el apoyo de clientes y vecinos que destacaron su valentía frente a la amenaza.

Los vecinos remarcaron que este tipo de situaciones reflejan la necesidad de reforzar la seguridad preventiva en zonas comerciales, especialmente en horarios nocturnos. La empleada, pese al susto, aseguró que continuará trabajando en el kiosco y que no permitirá que la violencia condicione su actividad.

La policía provincial dispuso patrullajes adicionales en la zona de Irigoyen para brindar mayor tranquilidad a comerciantes y estudiantes que transitan diariamente por el sector.