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Misterioso hallazgo

Robaron una camioneta petrolera en Neuquén y la encontraron abandonada con la llave puesta en Las Perlas

La Toyota Hilux había sido robada en Neuquén. El GPS marcó que cruzó hacia Río Negro y terminó abandonada sobre la Ruta Provincial 74, cerca de Las Perlas, con la llave puesta.

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 30 de junio de 2026 a las 12:05
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La camioneta pertenece a una petrolera y fue encontrada abandonada en Las Perlas

Una camioneta robada en la ciudad de Neuquén, perteneciente a una empresa a petrolera, apareció abandonada durante la madrugada de este martes en una zona rural cercana a Las Perlas. El vehículo fue localizado sobre la Ruta Provincial 74 después de que el GPS marcara que había cruzado hacia Río Negro.

El movimiento del rodado era seguido desde la central de monitoreo. La última señal indicó que había ingresado a Río Negro por el puente de Las Perlas, por lo que efectivos de la Subcomisaría 82° desplegaron recorridas por distintos caminos de la jurisdicción para intentar localizarlo.

La búsqueda terminó pocos minutos después, a unos cinco kilómetros de Las Perlas. Allí estaba la camioneta, completamente abandonada y con un detalle que llamó la atención de los investigadores: la llave permanecía colocada en el sistema de encendido, como si quienes la dejaron hubieran escapado de manera apresurada.

A partir del hallazgo, el sector fue preservado para permitir el trabajo del Gabinete de Criminalística. Los peritos realizaron las tareas de rigor en busca de rastros y otras evidencias que permitan reconstruir el recorrido del vehículo y avanzar sobre los responsables del robo.

En paralelo, la Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y ordenó las diligencias correspondientes. Una vez finalizadas las pericias, la camioneta será restituida a su propietario, mientras la investigación sigue abierta.

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