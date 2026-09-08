Un Fiat Cronos robado durante la madrugada del lunes en Cipolletti apareció pocas horas después en Centenario. donde la Policía persiguió al vehículo y detuvo a tres personas que iban a bordo. Uno de los ocupantes intentó escapar a pie, pero terminó siendo localizado y aprehendido. El auto fue detectado por el Anillo Digital de Río Negro cuando cruzó el puente en Cinco Saltos y a partir de allí se montó un operativo en conjunto con la fuerza neuquina.

Todo comenzó durante la madrugada,cuando dos delincuentes forzaron el portón de acceso al garaje de una vivienda del barrio Don Bosco y se llevaron un Fiat Cronos. En el interior quedaron una mochila y documentación del propietario. Cuando la víctima se despertó y advirtió el faltante del auto, realizó la denuncia en la Comisaría 24° y de allí fue comunciada al 911 RN Emergencias a las 7:58. Y allí apareció una de las claves que permitió seguirle el rastro al vehículo: los operadores cargaron la patente en el sistema de lectura automática LPR.

Apenas diez minutos después, el automóvil fue detectado circulando por la ruta interprovincial, a la altura de Cinco Saltos, en dirección a Centenario. La información fue comunicada a la Policía de Neuquén y el vehículo quedó bajo búsqueda. La fuga no terminó allí. Cuando los efectivos lograron ubicar el Cronos, sus ocupantes intentaron escapar y se puso en marcha un operativo cerrojo por parte del personal de la Comsiaría 5°. Después de una persecución, el auto fue interceptado y dos personas quedaron detenidas.

Uno de los ocupantes consiguió salir del vehículo y escapar corriendo. Fue buscado por personal policial hasta que, alrededor de las 10:35, efectivos de prevención de Centenario lograron encontrarlo y detenerlo. Los delincuentes fueron identificados, una mujer de 33 años, y dos hombres de 27, todos con antecedentes y conocidos en el ambiente delictivo de ambas provincias.

El procedimiento, además, podría derivar en otras investigaciones. De acuerdo con información extraoficial, la banda cargó nafta y se fue sin pagar. También utilizaron las tarjetas de crédito denunciadas como robadas.

La investigación deberá determinar ahora quiénes participaron del robo, cómo ingresaron al garaje y qué hicieron con el vehículo durante las horas que permaneció en circulación. Mientras tanto, los tres aprehendidos deberán responder ante la Justicia por las circunstancias que se les atribuyan en el marco de la investigación.



