Una camioneta que había sido robada en Chacramonte, en la zona rural de Roca, terminó siendo encontrada en gracias a una alerta del Anillo Digital. La Volkswagen Saveiro roja tenía un pedido de secuestro vigente desde el 8 de agosto por una causa de hurto y fue detectada cuando circulaba desde Neuquén hacia Cipolletti. La Policía siguió su recorrido y finalmente logró detenerlo sobre la Ruta Nacional 151.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo, cuando alrededor de las 20 una cámara LPR instalada en el sector del Tercer Puente registró el paso de una Volkswagen Saveiro de color rojo. La patente quedó asociada a una alerta porque sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro. La camioneta ya había recorrido varios kilómetros desde que salió de Neuquén. Sin embargo, al ingresar hacia Cipolletti, su presencia quedó registrada por el sistema de reconocimiento de patentes y los efectivos comenzaron a buscarla en la zona.

Poco después, la Saveiro fue localizada sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del acceso a Mariano Moreno. El vehículo continuó su marcha hasta que los policías lograron realizar un seguimiento controlado y hacer que detuviera la marcha en el cruce de la ruta con el acceso O'Higgins. Al volante iba un hombre de 33 años, quien fue identificado por los efectivos. A partir de ese momento comenzaron las verificaciones para determinar la situación legal del rodado.

La consulta realizada a través de los sistemas DNRPA y SIFCOP confirmó que no se trataba simplemente de una irregularidad registral. La Volkswagen Saveiro tenía un pedido de secuestro vigente desde el 8 de agosto de 2026, relacionado con una causa por hurto. El pedido había sido solicitado por el Destacamento 177° y la Unidad Fiscal Temática 06 de General Roca, por el robo ocurrido en Chacramonte.

De esta manera, el vehículo que había desaparecido de Roca terminó siendo encontrado después de circular por Neuquén y regresar hacia Cipolletti. El recorrido quedó interrumpido cuando fue localizado por los efectivos. La situación del conductor quedó ahora en manos de la Justicia. La Fiscalía de turno dispuso iniciar un legajo preliminar por encubrimiento y ordenó notificar al hombre de la imputación. También se dispusieron las correspondientes extracciones de fichas dactilares.