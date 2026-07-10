Un hecho generó conmoción en la comunidad de Guardia Mitre durante el feriado del 9 de julio. En horas de la mañana, delincuentes sustrajeron una camioneta Chevrolet S10 que se encontraba estacionada en inmediaciones del hospital. El vehículo estaba abierto y contenía elementos de valor en su interior. El propietario, un vecino que se desempeña como chofer de la ambulancia del centro de salud estaba cumpliendo tareas laborales cuando se produjo el robo.

La denuncia fue radicada de inmediato en la comisaría, lo que permitió activar un operativo de búsqueda. Sin embargo, durante la tarde la camioneta fue hallada incendiada y completamente destruida en un sector rural ubicado a pocos kilómetros de Guardia Mitre. El descubrimiento confirmó la gravedad del hecho y derivó en la intervención de personal policial y judicial para iniciar las pericias correspondientes.

La Fiscalía interviniente dispuso la apertura de una investigación orientada a establecer quiénes fueron los autores del robo y del incendio. En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística, que levantó rastros y tomó registros fotográficos para determinar las circunstancias en que se produjo la destrucción del vehículo.

Según se informó, se están analizando minuciosamente las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar movimientos sospechosos y reconstruir la ruta de escape de los responsables. Además, se rastrean pistas que permitan establecer si hubo participación de más de una persona en el hecho.

Las autoridades remarcaron que se trata de un caso de alto impacto para la localidad, dado que el damnificado es un trabajador de la salud y el robo se produjo en plena jornada laboral.