El voraz incendio que afecta a la zona de Monte Bagual, en jurisdicción de Guardia Mitre, ya arrasó con más de 1.800 hectáreas de montes y pastizales, en pleno contexto de emergencia ígnea provincial y condiciones climáticas extremas. El fuego se originó en una quema no autorizada y derivó en un operativo permanente de brigadistas del SPLIF, bomberos voluntarios y equipos de apoyo de distintas localidades. En la noche del domingo, el fuego se reactivó en el km 19 de la Ruta Nacional 250. Y la rotación del viento complicó la situación.

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) informó que el incendio se mantiene contenido, aunque brigadistas continúan trabajando sobre puntos calientes para evitar rebrotes. Mientras que el riesgo de incendios se mantiene alto en la Región Andina y se anticipó un período de mayor sequía en las próximas semanas. En Bariloche y El Bolsón el índice de peligrosidad también es alto. En esta última ciudad, se registraron 2 intervenciones: una por un incendio accidental en la zona de Cerro Saturnino, provocado por trabajos con soplete, y otra en Cuesta del Ternero, originada por la caída de un cable del tendido eléctrico. Ambos focos fueron rápidamente atendidos y extinguidos.

En la noche del domingo se activó una zona que fue controlada por los Brigadistas

El gobernador Alberto Weretilneck expresó su profundo malestar por el daño ambiental y productivo provocado, remarcando que “una imprudencia en este contexto puede terminar en una tragedia irreparable”. Aseguró que la Provincia acompañará la investigación para que se determinen responsabilidades y se actúe con todo el peso de la ley.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó el uso de la IA y lamentó que el incendio tuviera origen en una negligencia humana y no en una causa natural. Señaló que el impacto del siniestro es profundo, con pérdidas sobre alambrados, pasturas, infraestructura, montes naturales, fauna nativa y bienes productivos, afectando directamente a productores y familias de la zona.

Mientras que Orlando Báez Baez, titular del SPLIF, destacó el trabajo de brigadistas y la incorporación de un moderno sistema con inteligencia artificial (IA) que permite detectar focos ígneos y proyectar escenarios de propagación en tiempo real, mejorando la coordinación de los operativos.

Denuncia penal

El abogado Javier Perrote, en representación de vecinos afectados, presentó una denuncia penal en Viedma reclamando que se investigue la responsabilidad del propietario del establecimiento rural “Los Duraznos”, donde se habría iniciado el fuego durante tareas de limpieza con uso de fuego no autorizado. La presentación advierte que la conducta podría encuadrarse no solo como estrago culposo, sino también bajo la figura de dolo eventual, al haberse asumido el riesgo cierto de provocar un incendio de gran magnitud.

Emergencia ígnea y recomendaciones

El Gobierno recordó que durante la vigencia de la Emergencia Ígnea está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, riberas de ríos y espacios públicos, así como la quema de residuos. El incumplimiento puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales.