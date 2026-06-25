El Gobierno de Neuquén dio un nuevo paso para fortalecer la infraestructura de San Patricio del Chañar al aprobar un aporte reintegrable destinado a financiar la obra "Red de Gas 347 Lotes", un proyecto considerado prioritario para garantizar el acceso a un servicio esencial en una de las localidades con mayor crecimiento de la provincia.

La obra forma parte de los Pactos de Gobernanza y apunta a ampliar el acceso a servicios esenciales para las familias.

La medida fue autorizada por el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto 868/2026, que también lleva la firma del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koening. El financiamiento permitirá al municipio avanzar con la extensión de la red de gas para beneficiar a cientos de familias.

La obra se enmarca en los Pactos de Gobernanza, el programa a través del cual la Provincia acompaña a los municipios en la ejecución de proyectos estratégicos para mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos. Como parte del proceso, el Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar autorizó al Ejecutivo municipal a gestionar el financiamiento provincial, mientras que el municipio declaró la obra de utilidad pública bajo el régimen de contribución por mejoras.

La extensión de la red de gas busca acompañar el crecimiento urbano y mejorar la infraestructura de San Patricio del Chañar.

De acuerdo con el decreto, el aporte será reintegrado por la Municipalidad en 18 cuotas mensuales y consecutivas, que comenzarán a abonarse una vez realizada la transferencia de los fondos provinciales. La ejecución de la red de gas permitirá seguir consolidando el desarrollo urbano de San Patricio del Chañar, garantizando el acceso a un servicio básico para los nuevos barrios y acompañando el crecimiento sostenido de la localidad.