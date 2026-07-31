Dos robos, una condena y un juicio que nunca se hizo

Un hombre que admitió haber participado en dos robos cometidos en la ciudad de Neuquén fue condenado a tres años de prisión efectiva luego de aceptar un acuerdo con la fiscalía y renunciar a enfrentar un juicio oral.

Se trata de Kevin Emanuel Martínez, quien reconoció su responsabilidad durante una audiencia realizada ante un juez de garantías. El magistrado homologó el acuerdo pleno impulsado por la asistente letrada Agustina Wouterlood y ordenó el inicio inmediato del cumplimiento de la pena.

Además de la condena, el fallo declaró a Martínez como tercer reincidente, un dato que refleja que ya registraba antecedentes penales antes de estos hechos.

El primer golpe: rompieron un auto y escaparon con una mochila

El primero de los episodios ocurrió el 9 de junio de 2024, cerca de las 4:20, en la esquina de Buenos Aires y Ministro González.

De acuerdo con la investigación, Martínez actuó junto a otro hombre. Ambos rompieron el vidrio trasero de un vehículo estacionado y se llevaron una mochila que contenía dinero, una plancha para el cabello y prendas de vestir.

La maniobra fue advertida por testigos que dieron aviso de inmediato a la Policía. Esa intervención permitió demorar a los sospechosos y recuperar la mochila robada, una actuación que luego quedó incorporada como parte de la prueba presentada por la fiscalía.

Un año después, otro robo en una casa

El segundo hecho ocurrió el 23 de octubre de 2025 en una vivienda ubicada sobre calle Mendoza al 900.

Según acreditó la investigación, Martínez y otros dos hombres dañaron una reja para ingresar al inmueble. Del interior sustrajeron un televisor, un teléfono celular, una tablet, joyas, mochilas y documentación personal.

La fuga duró poco. Parte de los objetos fue recuperada cuando el taxi en el que se trasladaban los acusados fue interceptado por efectivos policiales, lo que permitió incorporar nuevos elementos de prueba a la causa.

El acuerdo cerró la causa

La fiscalía atribuyó a Martínez los delitos de robo simple y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, ambos en calidad de coautor y en concurso real.

Durante la audiencia, el acusado reconoció expresamente su participación en los dos hechos y aceptó la pena acordada con el Ministerio Público Fiscal. El juez consideró que la investigación reunía prueba suficiente para sostener la acusación, homologó el acuerdo y dispuso que la condena de tres años de prisión efectiva comenzara a ejecutarse de manera inmediata.