Abría vehículos estacionados en Neuquén y robaba lo que encontraba: lo condenaron a 10 meses de cárcel

Un delincuente deberá pasar 10 meses tras las rejas, después de robar en seis oportunidades, todas en la ciudad de Neuquén. Hugo Edgardo Alarcón, reconocido por sus reiterados atracos a vehículos, fue condenado por la justicia neuquina este miércoles.

La condena se concretó mediante un acuerdo pleno presentado por la fiscal del caso Soledad Rangone. Alarcón fue condenado a la pena de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo por seis hechos de robo y hurto cometidos en autos entre enero de 2024 y abril de 2026 en distintos sectores de la ciudad de Neuquén.







La resolución fue adoptada durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada este miércoles, en la que el imputado reconoció su responsabilidad por los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. Como parte del acuerdo, la fiscalía solicitó que Alarcón fuera declarado responsable por los delitos de robo simple, robo simple en grado de tentativa y hurto simple en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí.







Además, debido a que el condenado registraba una condena anterior ya agotada, la fiscalía requirió que se declare su primera reincidencia, por lo que la pena acordada fue de cumplimiento efectivo.







El juez de garantías Marco Lupica Cristo homologó el acuerdo en todos sus términos, luego de verificar que las víctimas habían sido debidamente notificadas. En consecuencia, declaró a Alarcón responsable por los delitos atribuidos, le impuso la pena de 10 meses de prisión efectiva y declaró su primera reincidencia.

El modus operandi de Alarcón

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, entre el 29 de enero de 2024 y el 16 de abril de 2026 Alarcón cometió seis hechos contra la propiedad en distintos puntos de la ciudad de Neuquén.







En cinco oportunidades forzó vehículos estacionados para apoderarse de distintos elementos, entre ellos mercadería, prendas de vestir, herramientas, un estéreo y otros objetos de valor. En la mayoría de los casos fue advertido por personal policial, por el sistema de monitoreo urbano o por testigos, lo que permitió su demora y la recuperación de los bienes sustraídos.







El restante hecho consistió en la sustracción de distintos elementos del interior de un automóvil que no presentaba signos de violencia, conducta que fue calificada como hurto en grado de tentativa.



