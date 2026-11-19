Una serie de robos de vehículos, adulteración de chapas patentes y peligrosas persecuciones policiales terminaron con Jesús Juan condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo en Neuquén. El hombre fue responsabilizado por cuatro hechos delictivos cometidos entre octubre de 2024 y agosto de 2026, que incluyeron maniobras evasivas, amenazas y situaciones de riesgo para efectivos policiales y terceros.

Uno de los episodios más graves ocurrió el pasado 18 de agosto de 2026, cuando conducía una Toyota Hilux que había sido robada semanas antes. El vehículo circulaba sin chapas patentes ni espejos retrovisores cuando efectivos de la División Tránsito Rural intentaron identificarlo en la zona de Valentina Norte Rural.

Lejos de detenerse, el conductor aceleró en dirección a los policías, que debieron apartarse para evitar ser atropellados. Así comenzó una persecución que se extendió por más de 14 kilómetros y atravesó distintos sectores de la ciudad.

Las imágenes de la cámara de seguridad de un vecino de Valentina Sur.

Durante la fuga, Juan cruzó semáforos en rojo e impactó contra un Volkswagen Gol Trend. Luego ingresó al barrio Valentina Sur, donde embistió móviles policiales y motocicletas conducidas por efectivos.

En una de las maniobras más peligrosas, circuló marcha atrás y chocó una motocicleta Honda Tornado, que arrastró aproximadamente 30 metros. El policía que la conducía logró arrojarse al suelo antes del impacto. Después embistió otra motocicleta policial y derribó a un segundo efectivo. La huida terminó cuando chocó contra una camioneta policial y un poste, lo que permitió detenerlo.

Pero no fue el único episodio. Entre los antecedentes por los que fue condenado también figura el robo de un Chevrolet Cruze, al que le cambió las chapas patentes. Con ese vehículo protagonizó otra persecución policial de aproximadamente 30 minutos, durante la cual chocó un móvil, escapó a pie e ingresó al patio de una vivienda, donde amenazó a sus ocupantes.

Además, recibió una camioneta Peugeot Partner que había sido robada y alteró su patente. En otro hecho, sustrajo una Toyota Hilux que estaba estacionada frente a una panadería, aprovechando que tenía las llaves en el interior. También le cambió las chapas identificatorias. El vehículo fue recuperado semanas después.

La condena y el acuerdo judicial

Por estos hechos, el fiscal del caso Horacio Maitini impulsó un acuerdo con la defensa que fue aceptado por Jesús Juan, quien reconoció su responsabilidad penal por todos los episodios y acordó una pena de tres años de prisión efectiva.

La resolución se concretó este jueves 19 de noviembre en la Ciudad Judicial. El juez de garantías Raúl Aufranc homologó el acuerdo, declaró penalmente responsable al hombre y le impuso la pena convenida.

Como ambas partes renunciaron a los plazos para impugnar la resolución, la condena quedó firme y Juan comenzó a cumplir la pena desde este 19 de noviembre.

El fiscal del caso Horacio Maitini impulsó un acuerdo con la defensa que fue aceptado por Jesús Juan.

Al fundamentar el monto de la sanción, Maitini mencionó como agravantes la reiteración de hechos similares, las maniobras evasivas frente a la Policía, los riesgos generados para terceros durante las persecuciones y los daños ocasionados a vehículos policiales.

En contrapartida, consideró como atenuantes el reconocimiento de los hechos, la ausencia de antecedentes condenatorios, el hecho de que el condenado tiene una hija pequeña y su situación de analfabetismo y falta de documentación.

Sobre este último aspecto, el fiscal destacó el trabajo conjunto con la defensa pública y el Registro Civil de la provincia, que permitió documentar al hombre en tiempo récord mientras permanecía bajo prisión preventiva.